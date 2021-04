Noqueó al otoño: Mónica Farro no tiene rival en las redes sociales y nuevamente lo dejó mas que claro con su último posteo.

Mónica Farro es una de las reinas de las redes sociales y nadie se anima a discutir lo contrario. La mediática a diario deja sin palabras a sus miles de seguidores y hoy no sucedió lo contrario con un posteo casual pero no menos hot.

Posando con su look de otoño, con una remera casual y un short de jean corto y ajustado, la vedette dejó nuevamente hipnotizados a sus miles y miles de fanáticos , los cuales respondieron con muchos “fueguitos”.

Mónica Farro no tiene rival en las redes sociales y nuevamente lo dejó mas que claro con su último posteo.

Recientemente Mónica Farro reveló si realizó un trío: “Nunca hice tríos, es parte de una de mis fantasías pero si la cumplo es como que deja de serlo. Así que por más que me gustaría prefiero que siga siendo fantasía”.

Sobre su rutina sexual dijo: “Cuando estás muy bien, está bueno tres veces por día, mínimo. Está bueno jugar todo el tiempo y que el acto sexual empiece y termine. Pero muchas veces puede empezar y terminar, pero después puede llegar a un límite en la cocina, al límite en el sillón y después que termine”.

Además, Mónica Farro contó que sus seguidores le preguntan mucho por sexo: “Me gusta hablar desde la parte que yo conozco, que es la del mundo, la de cualquiera. No necesitás estar con tres millones de hombres para saber tener sexo. En el siglo que estamos, que haya mujeres que nunca se tocaron, no saben cómo tienen la vagina o no tienen idea de lo que es sentir un orgasmo, es fuerte”.

Y sobre la posibilidad de hacerlo en los medios dijo: “Yo ya tuve un programa de sexo en radio. Se llamaba Placeres. Me encantaba hacerlo pero después me fui de temporada y lo dejé. Ahora me agarró la pandemia. Para la tele me encantaría. Pero no te quiero contar mucho porque después me lo copian”.