Noelia Marzol sobre sus encuentros con Ramiro Arias: “Son memorables y fogosos”

La artista se refirió a cómo están viviendo la relación a distancia con su marido, que está jugando al fútbol en Córdoba.

A principios de este año, Ramiro Arias, el marido de Noelia Marzol, obtuvo un pase para jugar al fútbol en Córdoba, algo que lo obligó a estar lejos de su esposa y su hijo Donatello, que están instalados en Buenos Aires. Pese a la distancia, la bailarina contó que los encuentros con su pareja son aún más fogosos que antes.

“Pensamos en hacer locuras, ir y volver en el día, eso es lo que hace él. Y después cada 15 días voy a Córdoba con Donatello y nos quedamos dos o tres días cuando no tengo función”, contó la protagonista de Sex en una entrevista exclusiva con Catalina Dlugi para la Once Diez.

Y detalló: “Nuestros encuentros son memorables y fogosos. La charla diaria la cumplimos a diario con el teléfono así que cuando nos vemos es cuestión física. Por ahora nos funciona así, hay que ir probando cosas nuevas en la adversidad”.

Por otro lado, la campeona de La Academia se refirió a su rol como mamá, en medio de este contexto particular. “Después de varios problemas, llegué a la conclusión de que lo crié sin miedo y sin ningún cuidado especial, trato de criarlo sin pensar en eso, porque él lo siente, no me gustaría que sea temeroso y no transmitirle mis miedos a él. Estoy trabajando en eso”, confesó.

“Las madres somos culposas, porque socialmente se nos ha marcado cómo comportarnos con nuestros hijos. Hay un montón de situaciones que me pesan porque a mí me educaron de esa manera”, reflexionó.