Noelia Marzol habla de su novio futbolista: “Rami me pone re intensa y…”

De vacaciones en México y Estados Unidos, la bailarina y actriz presentó oficialmente a su nuevo novio: un defensor de Almagro que la tiene loca de amor.

Aprovechando el intervalo de trabajo, y para recargar energías antes de reestrenar Sex en Buenos Aires, la bailarina y actriz se tomó unas merecidas vacaciones. ¿El destino? Para descansar eligió las paradisíacas playas de Cancún, y tras pasar unos días ahí en compañía de una amiga, Noelia Marzol (33) voló a Miami, no sólo para hacer shopping sino para reencontrarse y pasar una semana con su nuevo novio.

Romance blanqueado, finalmente: la rubia presentó oficialmente a su nueva pareja a través de las redes sociales. ¿Quién es el muchacho en cuestión? Se llama Ramiro Arias, tiene 26 años, es futbolista y juega como defensor de Almagro.

“Nos conocimos porque vino a ver la obra. Yo tengo mucha interacción con el público y lo vi y me gustó el muchacho. Es más chico, pero no se le nota. Al principio tenía un poco de prejuicios por la edad, pero es re maduro. Vino a verme a Sex porque teóricamente le gustaba. Me quería venir a ver para conocerme. Y, de hecho, me mostró mensajes con sus amigos y así fue. Tenía eso en mente. Vino y logró llamar mi atención. Después me escribió por Instagram porque viene mucha gente y no tenés contacto ahí… y volvió un par de veces más a verme a la obra. Un día se quedó hasta el final de la función y antes de irme me vino a charlar a la salida del teatro”, arranca relatando la sensual rubia.

Además destaca de su nuevo compañero: “Una de las mejores características es el hecho de que no sea celoso. Aparte, me conoció en Sex, y no creo que haga algo más sarpado que eso”.

Enamorada nuevamente, y disfrutando de la estadía en Estados Unidos, Noe no sólo aprovecha para estar con su pareja y tomar sol. Según cuenta desde Miami: “Hice un poco de shopping, pero no mucho porque ya no es tan conveniente. Estamos medio complicados. Pero quiero aprovechar para llevarme cosas para la nueva temporada de teatro, que ya arrancó en Buenos Aires”.

–Antes de reencontrarte con tu chico en Florida tuviste una especie de viaje de chicas sola con tu amiga.

–Sí. Fuimos a Coco Bongo a bailar, hicimos playa, fuimos para Tulum, donde hicimos una excursión a unos cenotes que está re buena. Soy mucho de hacer deportes y, de hecho, ahora con mi novio estamos por tirarnos con paracaídas. Con ella hicimos snorkel y estuvimos en Isla Mujeres. Disfrutamos de tomar sol, charlar, pasear, fuimos a bailar. ¡Nos divertimos! Y ahora se sumó Rami… ¡con quien seguimos el viaje!

–Volviendo a la parte personal, ¿cuánto hace que estás en pareja?

–Soy medio desastre. No sé exactamente, pero según él, tres meses. El es jugador de fútbol, lo anti Noe. Porque yo estaba negada a salir con un futbolista, nunca me hubiera imaginado. El rompió con mi prejuicio. Re intensa la relación, porque desde que nos conocimos nos vemos todos los días.

–¿Cómo es la nueva temporada de Sex?

–Hay algunos cambios en el elenco. Se incorporan Miss Bolivia y Felipe Colombo.

