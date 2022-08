Noelia Marzol dejó a su hijo al cuidado de la abuela y apareció comiendo tierra: su reacción

En varias oportunidades Noelia Marzol se mostró a favor de una crianza libre y sin prohibiciones para sus hijos. Sin embargo, en las últimas horas el pequeño apareció comiendo tierra y la actriz se mostró espantada por la situación. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió desopilantes videos del pequeño jugando mientras estaba al cuidado de la abuela. «La abuela está a cargo porque Rami está de viaje, así que cuando me voy a laburar está ella. La abuela que no lo quiere bañar», contó. Luego, posteó una secuencia del menor haciendo travesuras con las macetas de la casa. «Me manda este video la abuela porque yo le dije que lo educamos libre… Así que parece que no quería contradecirme», escribió la bailarina debajo de los clips, donde se veía a Dona jugando sin que la mujer lo retara. «Decí que pienso que jugar así realmente le hace bien, pero espero que lo bañe al menos hoy», agregó, con humor.