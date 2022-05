Noelia Marzol contó la dramática situación que vivió con su hijo y cómo hizo para salvarle la vida

Así como muestra el crecimiento de su hijo en las redes, Noelia Marzol también cuenta los incovenientes que se le presentan en la maternidad. En las últimas horas, relató una dramática situación que vivió con Donatello, de nueve meses, y explicó cómo hizo para salvarle la vida. A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió una historia con su bebé y reveló que se ahogó con un cartón. «Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado. Importantísimo hacer un curso de primeros auxilios», remarcó. Luego, dio más detalles de cómo se dio el accidente doméstico y de qué forma lo pudo solucionar. «Creo que fue un pedacito de cartón. Al ser algo blanco es menos grave que un objeto contundente, me parece», comenzó diciendo. «Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita, le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces hasta que terminó vomitando. Lo cual hizo que se le despeje la garganta», puntualizó. La actriz dejó en claro que no es ninguna experta, pero puntualizó en la importancia de aprender primeros auxilios. «Repito: no soy experta, pero haber leído e instruirme un poco me ayudó. También puede ganarte la desesperación. Creo que es normal», sostuvo. Por último, aprovechó para agradecer a sus seguidores por los mensajes tras contar su experiencia. «Leí la experiencia de muchas. Casos más graves, incluso. Es desesperante. Gracias por la empatía», cerró.