«No va más»: las pruebas que indicarían que Juanita Tinelli ya no estaría de novia con Mika Bonomi

Luego de 2 años de amor, la relación de Juanita Tinelli y Mika Bonomi habría llegado a su fin. Una serie de pistas en Instagram habrían deschavado a los jóvenes.

Juanita pasó su cumpleaños junto a su padre y sus hermanos.

Según se percató la cuenta @Chusmeteando1, Juanita Tinelli festejó el domingo sus 19 años y Mika no estuvo presente. «No va más. No se siguen más. No hubo saludos de Bonomi y su exsuegra, Cynthia Kern», indicaron. Por lo visto, la hija de Paula Robles estaría en crisis con su novio y lo dejó entrever mediante las redes sociales.

Juanita no se muestra muy activa en Instagram y ahora solo dejó en su perfil cuatro fotografías y en ninguna aparece Mika.

La historia de los jóvenes

Sobre mediados del 2019, Juanita Tinelli comenzó a salir con Mika Bonomi, a poco de haberse separado de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña. Por aquel entonces, Cande Tinelli salía con Luca Bonomi, hermano de Mika, y por eso la hija de Marcelo Tinelli conoció a quien fue su novio durante dos años.

Mika es hijo de Federico Bonomi y Cynthia Kern, los dueños de la marca de indumentaria Herencia Custom Garage, Kosiuko y Casa Chic. «Juana es una persona muy cariñosa y compañera y con Mika mantienen una hermosa relación. Se divierten mucho juntos, son muy aventureros y les encanta pasar el día juntos», había dicho Cynthia en la revista Para Ti.

En el verano, Juanita y Mika compartieron días en la piscina junto a Bruna, su mascota.

Se acompañan mutuamente y se bancan en todas. Me hacen acordar a cuando yo me puse de novia con Fede, me encanta verlos crecer y madurar juntos.

Pese a que Juanita Tinelli mantiene un bajo perfil mediático, a diferencia de su familia, en varias oportunidades dejó ver que compartió con su novio salidas románticas e incluso viajes. Sin ir más lejos, en febrero del 2020, la joven debutó como modelo en la pasarela del Buenos Aires Fashion Week, para la marca de sus suegros.

En enero del corriente año, Mica y Mika viajaron a Miami y compartieron una noche con Julio Iglesias Junior.

Respecto al look elegido para modelar, Cynthia explicó: «Sabía que estaba empezando a trabajar con Lo Management y le dije si no le gustaría empezar con nosotros y así se enganchó. La contratamos y fue su debut. Hicimos las pruebas, el fitting, elegimos los looks y todo fue acorde a su estilo».