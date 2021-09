«No va a ser bienvenida»: habló la hija de Eduardo Fort y lanzó un duro anuncio para Rocío Marengo

Anoche se generó un fuerte escándalo luego de que Rocío Marengo hablara públicamente de su relación con Eduardo Fort y asegurara que estaba cansada de ciertas actitudes de él. Con un fuerte descargo, la modelo confesó que nunca se sintió apoyada por su pareja de hace más de ocho años y que solo le pedía presencia en el programa de televisión, pero él jamás asistió.

Así fue como la exparticipante de «MasterChef Celebrity» le dio un ultimátum a su pareja y aseguró que si no tenía un cambio de actitud iba a finalizar la relación. Luego de estos polémicos dichos, Marengo se convirtió en el foco de atención de todos los medios de comunicación e incluso muchos aseguraron que se habían separado. Pero en los últimos minutos salió a la luz la palabra de alguien muy importante en el conflicto: Macarena Fort, la hija de Eduardo.

La joven se comunicó con Ángel de Brito a través de un mensaje que el conductor leyó al aire de su programa matutino de El Trece. «Mirá, yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, eso es un tema de él. Pero, por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para él. Después de esto, por mi lado, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia», leyó el periodista el mensaje que recibió por parte de Macarena y especialmente dedicado a Marengo.

«Este mensaje se lo mandé a ella, pero se ve que para hablar en tele puede, pero para responder un mensaje no tiene tiempo, por eso lo digo por acá, a su estilo», sentenció el mensaje Macarena. Al parecer, la joven habría querido mantener la discreción sobre el tema, pero al no obtener respuesta por parte de Rocío decidió cruzarla al aire.

La palabra de Eduardo Fort

Frente al gran escándalo generado, Pía Shaw también logró contactarse con la pareja de Rocío Marengo y ver si podía obtener algunas palabras sobre su punto de vista al respecto. El empresario le contestó los mensajes a la panelista y confesó que no se esperaba para nada la reacción de la mediática. «Me dijo que Rocío viene colapsada hace un tiempo, por eso son las actitudes y reacciones que se ven en el programa. En las últimas semanas también se conoció que ellos no estaban teniendo diálogo», reportó Shaw.

«¿Como voy a estar con alguien que no sé lo que le pasa?», se habría defendido Eduardo al asegurar que hacía un tiempo no hablaba con su pareja debido a una discusión que habían tenido. «El amor en mi pareja no se mide por ir a un programa de televisión», le confesó Fort a Pía sobre la fuerte acusación de Rocío Marengo.