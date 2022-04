“No tengo miedo”, el contraataque de Flor de la V a Ana Rosenfeld después de la denuncia a Intrusos

Luego de que la abogada realizase denuncias contra su programa, Flor de la V salió al cruce y le respondió. “No estamos agregando absolutamente nada”, detalló.

El cruce mediático que tienen Yanina Latorre y Ana Rosenfeld ya se ha expandido a todo el medio, teniendo cada vez a más personalidades que se suman a esta novela que parece no tener fin. En esta oportunidad, quién ingresó al ruedo fue Flor de la V que le contestó a la letrada tras una denuncia que le hizo.

En la noche del martes, Ángel de Brito anticipó en su programa que Ana Rosenfeld iniciará acciones legales contra Intrusos tras las denuncias por parte de sus ex clientas. “Ella entiende que hay elementos para demandar al programa, a la conductora, y a varios de los panelistas que intervinieron -para ella- de mala fe”, precisó el conductor de “LAM”.

Tras conocerse estas declaraciones, Flor de la V aprovechó la emisión de este miércoles de Intrusos (América) para contraatacar a la abogada y le respondió de manera contundente. “A nosotros nos trajeron una información. No estamos agregando absolutamente nada. No me intimida Ana Rosenfeld. No le tengo miedo”, exclamó la conductora.

Asimismo, Flor de la V remarcó que no teme tener que enfrentar a la letrada en los Tribuales. “Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia, con las denunciantes y sus abogados, para que se aclaren las cosas. La Justicia dirá”, sentenció, dándole un nuevo capítulo a lo que es ‘la guerra mediática del momento’.

Flor de la V arremetió contra Rosenfeld

La actitud del ciclo conducido por Flor de la V provocó furia en la panelista, que habría dejado entrever que iniciará acciones legales contra el programa, la conductora y todos sus integrantes.

Ángel de Brito asimismo amplió que “les va a hacer juicio, está muy enojada, va a demandar, no sé por qué tema, pero obviamente por las cosas que dijeron en los últimos dos programas”.