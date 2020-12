“No tengo bombacha”, el divertido momento de Barby Franco en LAM.

Barby Franco, que esta semana se encuentra trabajando en LAM, ayer mostró su “look” y subió la temperatura. Vistiendo un conjunto blanco pero sin corpiño.





La modelo Barby Franco no deja de llevarse las miradas de todos. Tan solo esta semana, anunció su distanciamiento en la relación que tenía con el abogado mediático Fernando Burlando y además, cautiva a todos con sus “looks” que juegan al borde de la censura. Resulta que en estos días, debutó como angelita invitada en el ciclo que conduce Ángel de Brito en el trece. Allí dejó entrever los rumores de su crisis pero también aprovechó para mostrar su belleza a pleno.

Como se puede observar en su posteo, Barby lució un pantalón blanco cintura alta con un tope del mismo color. Pero cuando Ángel de Brito la hizo desfilar por la “pasarela”, las “angelitas” advirtieron que no llevaba puesta la bombacha. “La parte de arriba nada más, no tiene bombacha”, lanzó Cinthia Fernández, mientras se lucía de lleno frente a la cámara.

Frente a las señalaciones de sus compañeras, ella explicó que prefirió ir así antes que llevar la “bombacha invisible”, un tip que le había pasado Pampita. “Pampita me dio ese tip de bombacha pero no me pega, no sé por qué. No se me pega ahí abajo. Y dije ya fue, me voy sin bombacha”, dio como explicación Barby.

De paso, el tema de su “look” permitió ver que Barby mantuvo en una esplendida forma su cuerpo. Además del ejercicio hecho durante la cuarentena, contó que comenzó a practicar más deportes en este último tiempo, en especial, la natación.