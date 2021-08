«No se sentía para nada bien»: Florencia Peña tuvo que abandonar su programa antes de salir al aire

Florencia Peña vivió días bastantes abrumadores a raíz de las críticas que recibió por haber visitado la Quinta de Olivos, durante la pandemia por coronavirus, y esto repercutió en su salud. En la mañana del miércoles, la conductora no se presentó a su programa y fue reemplazada por Marcelo Polino.

«Bienvenidos. No está Flor con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal como todos los días con su equipo pero no se sentía para nada bien, está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella», informó Marcelo. Acto seguido, Nancy Pazos tomó la palabra y se mostró molesta con las cosas que se dijeron sobre la actriz de «Casados con Hijos».

«Todo tiene un costo emocional. Es lógico que Florencia esté pasando por un pico de estrés emocional porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias», expresó. «Está contenida por los médicos del canal y seguro nos está viendo desde el camarín», agregó Polino. A los pocos minutos, el exjurado de «Showmatch» leyó un mensaje que les envió Florencia Peña y llevó un poco de tranquilidad a los televidentes.

«Nos acaba de escribir Flor al chat nuestro y dice: ‘Compañeros, colapsé, perdón. Mañana seguro voy a estar en pie, gracias por el amor y el aguante'», decía el escrito que la artista les envió a sus compañeros.

El descargo de Florencia

Florencia Peña sufrió mucho hostigamiento por parte de miles de usuarios de las redes sociales a raíz de que se conoció que el año pasado, durante la pandemia por coronavirus, tuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández para pedirle que los artistas volvieran a trabajar. Tras la repercusión de la noticia comenzaron a decir que Florencia había ido a la Quinta de Olivos para tener un momento de intimidad con el presidente, lo cual desmintió ella misma a través de un duro descargo en su programa el día lunes.

«De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ‘¿Por qué conmigo?’ Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes», comenzó.

«¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie?», agregó furiosa. «Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí?», siguió.