No se salvó nadie: Cinthia Fernández se cansó y escrachó a todos

Visiblemente harta, la panelista empezó dando a conocer mensajes obscenos que los hombres le mandan por mensaje directo de Instagram, y también se mostró muy enojada con una pareja que ayudó tras el temporal: «No entendieron nada»

«Mi cuerpo lo muestro cómo y cuándo se me canta porque soy libre, no les da derecho sobre mí. Me dan asco, algunos tienen foto de perfil con la jermu. En fin, se van multiplicando», sentenció la panelista, indignada.

Luego de eso, a las horas se mostró indignada, cuando desde Instagram le alertaron que la pareja apareció después en televisión y seguían pidiendo colaboración, algo que la molestó y mucho. Ella Juntó la plata para la pareja que perdió todo y se ofendió cuando pidieron más: “No está bien”.

“Me llegaron varios mensajes así y me rompen el corazón. Nosotros hicimos todo bien. Y si realmente pasó esto es una pena, por eso a veces me cuesta mucho donar la ropa de mis hijas a personas que no conozco, porque la terminan vendiendo… Me ha pasado… Si es así lo lamento porque no entendieron nada, y no está bien que sigan pidiendo porque es más que suficiente, pero bueno…”