“No se anda con chiquitas”: Ella es Carly Gribaldi, la futura abogada que fantasea con hacerlo por primera vez en un avión.

(Por Ciudad Noticias): Cerramos el viernes de la mejor manera y con otra “Chica de la Semana” de la costa atlántica. Estamos no solo ante una belleza sino que ésta marplatense, es muy aplicada. Está a poco de recibirse de abogada, es bailarina, sabe defensa personal, estudió varios idiomas y promete ser azafata donde allí, le gustaría cumplir una de sus tantas fantasías.

LA NOTA;

EN PRINCIPIO… ¿PORQUÉ TE INTERESÓ SER LA (CHICA DE LA SEMANA)?

-Siempre me interesó llegar lejos, soy muy ambiciosa. Más allá de que soy influencer, nunca está demás llegar a más personas. Igual, en realidad, ésta vez es por una causa muy especial.

INDAGANDO UN POCO PUDIMOS AVERIGUAR QUE ESTAS A PUNTO DE RECIBIRTE DE UNA HERMOSA PROFESIÓN. CONTANOS QUE TE LLEVÓ A ELEGIRLA Y QUE PARTE LEGAL TE ATRAE MAS.

-Asi es, en diciembre próximo, si todo va bien, me recibo de Abogada. Sueño de toda mi vida.

En sí me interesa mucho la rama de Derecho Artificial – Robótica. No descarto llegar a ser jueza o escribana. En principio revalidar el título en España.

¿A QUÉ TE DEDICAS?

-Me dedico de lleno al estudio. De hecho tengo muy buenas notas, y estuve becada. (Actualmente me la quitaron por la pandemia y encuentro que mis seguidores me donan dinero para poder terminarla. Pero para que dejen de hacerlo me abri un Only Fans y tambien venderé mi contenido exclusivo por mejores amigos).

En mis tiempos camino y ando en bicicleta por la costa.

También practiqué Jiu jitsu (defensa personal) y actualmente Bungee Dance (vuelo con arnes).

¿QUÉ OTROS TRABAJOS REALIZASTE?

-Fui Secretaria Médica muchos años. Luego realicé una pasantía, de un año en el Poder Judicial. Aún nunca ejercí de Mandataria ni de Secretaria Jurídica.

¿PROYECTOS LABORALES A FUTURO?

-Irme a vivir a España y empezar desde cero, revalidando el titulo y realizando posgrados.

SE NOTA QUE ESTAS SÚPER FORMADA. ¿HABLÁS OTROS IDIOMAS?

-Si! Desde siempre ingles, y hace un tiempo, también frances e italiano. En pandemia me adentre en el japones, ademas.

De hecho quiero estudiar Azafata.

Y también adquirir el título de Martillera y Corredora Publica, ya que se cancelan muchísimas por Abogacia.

¿PUEDE SER QUE SEAS BAILARINA O LO FUISTE?

-Si, claro. Desde muy chiquita. Desde danza clasica hasta Pole Dance, ja,ja.

SOS UNA MUJER MUY BELLA. MÁS ALLA DE TUS CURVAS, TU BOCA Y MIRADA SON LO MÁS. ¿TE DICEN LO MISMO O TE HALAGAN OTRAS PARTES?

-Te digo que acertaste, son las 3 cosas que siempre me halagan.

“Aunque mi cola siempre gana por goleada, ja,ja”.

¿CUÁLES SON TUS MEDIDAS?

-Por cierto nada voluptuosa, ja,ja.

Mis medidas son 105- 78- 109.

VIENDO ALGUNAS FOTOS, SE NOTA TU BUEN GUSTO DE LENCERIA QUE USAS. HASTA TENES UN ESTILO MUY EJECUTIVA.

-Amo la lenceria, ahora inclinándome más por arnes.

Y todo super erótico para mi Only Fans. Pero desde siempre tul, red, encaje….

Mi estilo es super ejeutivo, si.

Creo que en un cierto punto eso genera mucho morbo.

ULTIMAMENTE VENIMOS ENTREVISTANDO CHICAS DE MAR DEL PLATA, VOS TAMBIEN LO SOS Y LA VERDAD, SON MUY FOGOSAS. ¿SOS IGUAL?

-La verdad es que si. Mi signo no me deja mentir, soy leonina. Con eso te digo todo.

¿FUISTE ALGUNA VEZ AL BOLICHE SWINGER DE LA FELIZ?… ¿PARTICIPASTE DE ALGUNA ORGÍA?

-He ido y las lesbianas se me pegan ja,ja.

Tengo muchas seguidoras enamoradas, por cierto.

Aun no he participado de una orgía…

AHI TIENEN MAR Y ROCAS. ¿HICISTE EL AMOR APOYADA CONTRA ALGUNA ROCA Y COLA HACIA ATRAS?

-Si claro, ¿quién no?

¿CÓMO TE GUSTA EL SEXO?, ¿SUAVE, FUERTE, PALABRAS CHANCHITAS?

-Suave y fuerte, depende con quien, ja,ja.

Yo no las digo, pero me dicen muchísimas, ja,ja.

¿TE HAN ARRANCADO ESOS BODYS QUE USAS ANTE TANTO PLACER?

-Admito que si. Siempre algun body favorito pasa a mejor vida.

¿TRAGAR O ESCUPIR?

-Trago

¿COLECTORA SI, COLECTORA NO?

-Por el momento, no…

LAS MUJERES SABEN DARSE CUENTA SI UN HOMBRE ES DOTADO. ¿TE TOCÓ ALGUNO QUE TE HAYA SORPRENDIDO MUCHO?

-Siempre algun extranjero te deja anonadada.

¿FANTASEAS CON ESTAR CON UNO O DOS MORENOS, O CREES QUE ES SOLO MITO?

-Fantasia a cumplir. Aunque admito que sí estuve con uno, era Colombiano y moreno.

“Fue en año nuevo, de noche, en una pileta climatizada de balneario marplatense.

También con famosos morenos pero no puedo dar nombres”.

“Creo que su miembro mediría unos 23 o 24cm”.

Otras de mis fantasías es hacerlo en un avión ya que nunca me subi y muero por hacerlo en las nubes.

¿TE HAN PEDIDO DEJARTE LOS LENTES PARA TERMINARTE ALLI Y SOBRE LOS LABIOS PINTADOS DE ROJO O COLOR BIEN OSCURO?

-Afirmativo. Igual no a cualquiera.

UNA COMIDA.

-Asado

UN LUGAR EN EL MUNDO.

-Maldivas.

¿TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA?

-Mi sueño y siento poder cumplirlo algun dia.

LUGAR MAS LOCO DONDE HICISTE SEXO ORAL.

-Ascensor.

¿QUE TE GUSTARIA AGREGAR?

-Que se suscriban a mi Only fans o mejores amigos de Instagram para no perderse de mi contenido exclusivo.