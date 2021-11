«No salió todo bien»: el episodio que decidió la salida de Pamela David de la televisión

Este año se dio la vuelta de Pamela David a la televisión después de haber estado todo el 2020 alejada completamente de los medios, y obviamente muchos se preguntaron qué fue lo que pasó con ella para tomar una decisión así justo en un gran momento profesional. Esa duda quedó disipada hoy en la visita de la conductora a «Almorzando con Mirtha Legrand», donde contó cuál fue el motivo de su salida de la televisión, el cual estuvo motivado por un hecho puntual que la marcó.

La conductora estuvo 3 temporadas al aire con su magazine.

Luego de la pregunta inicial de Juana Viale, la exparticipante de «El Bar» contó cómo fueron esos últimos meses en los que trabajó como presentadora de «Pamela a la Tarde», donde ya sentía que tenía que hacer un alto en el camino. «Fue en el 2019, estaba haciendo ‘Pamela a la Tarde’ y empecé a hacer mis vivos los martes a las 18 horas en mi Instagram. Ahí hablaba con profesionales de todo tipo y empecé a tener conciencia del peso de la palabra, todo lo que decimos tiene repercusión. No me sentía cómoda», comenzó Pamela David.

Luego de esta introducción, Pamela sacó a la luz esa vivencia que atravesó: «Ese año la niñera de mis hijos tenía a su hijo de 5 años enfermo y lo operaron del corazón, y aunque uno pensaba en positivo no salió todo bien. Ahí dije ‘la vida te cachetea, hoy estás y mañana no’. Fue entonces cuando me pregunté si había necesidad de seguir haciendo algo que no me hacía del todo feliz, pero como era un equipo grande no quería que nadie se quede sin trabajo. Lo hablé con mis compañeros en ese momento y les dije que me iba en diciembre, como para que ellos puedan buscar algo con tiempo».

Como anillo al dedo

David reconoció que tuvo algo de fortuna después de tomar esta decisión, ya que con el aislamiento que hubo durante el año pasado pudo pasar más tiempo con su familia y despejar su mente: «No hay mal que por bien no venga. Estuvo buenísimo estar en mi casa ocupándome de los chicos, cosa que nunca había hecho porque no paraba de trabajar. Quería estar en ese momento de angustia para ellos, me ocupaba de que no vieran ni escucharan las noticias para resguardarlos. Gracias a dios tomé esa decisión y pude estar en mi casa, fue una introspección enorme».