«Gente llega el día y pido por favor que me acompañen a mí y señora a la marcha de este viernes a las 18:50 hs en plaza obreros del riel. No quiero que pase más esto en mi pueblo y pido justicia por mi señora que está muy mal. No me suelten las manos como me soltaron algunos periodistas, asistentes sociales y que hasta ahora no recibió ayuda mi mujer .Pido que me sepan entender”, expresó en redes sociales José Parra.