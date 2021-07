“No puedo”: Karina La Princesita se quebró en llanto y habló del difícil momento que vive

La cantante contó los motivos por los que se enojó en “Showmatch” y pidió disculpas.

El martes por la noche, Karina La Princesita vivió un tenso momento al aire de “Showmatch: La Academia”, ya que después de debutar con el ritmo de disco, se enojó con el jurado del certamen y lanzó fuertes acusaciones contra la producción. En ese momento, nadie entendió qué sucedía, por lo que, hace unos minutos atrás, la cantante fue de visita a “Los Ángeles de la Mañana” y se sinceró sobre todo lo que le pasaba.

En un principio, la intérprete de “Corazón Mentiroso” pidió disculpas por su actitud en la pista. Sabía que no había estado bien y que debía afrontar las consecuencias de sus dichos. “Vine a reconocer que la pifié y que quedé mal. No vine para victimizarme porque sé que no fue lo correcto”, expresó Karina, antes de sincerarse sobre lo que le pasaba. “Yo estaba ida, no me quise ni ver. La verdad es que ni siquiera escuché lo que me dijeron los demás jurados”, admitió.

Aunque muchas personas relacionaron el malestar de La Princesita con el hecho de haber perdido a dos familiares en una misma semana, Karina aseguró que esa situación la podía manejar con total tranquilidad. Sin embargo, lo que la preocupaba y no la dejaba concentrarse en su trabajo, es un grave problema económico derivado de unos juicios que tiene desde el 2014 y que le quitan mucho dinero.

“Hace diez días me avisaron que había perdido el segundo juicio, el que yo creía que iba a ganar. Hace cuatro años que trabajo gratis, porque todo mi sueldo lo tengo que derivar a cubrir esas deudas. Si el año que viene trabajo, tampoco me voy poder quedar con mis ganancias porque tengo que pagar estas deudas que no me corresponden”, explicó Karina muy consternada.

“Me siento muy mal y no puedo controlarlo. A mi me gustaría decir en algún momento todo lo que me vengo guardando”, expresó Karina. “No puedo con esto y siento que la gente me juzga sin tratar de comprenderme”, se sinceró La Princesita antes de quebrar en llanto.

Tensión en vivo: Karina volvió a cruzarse con Ángel de Brito

Pese a que Karina La Princesita se mostró muy afectada por esta situación, Ángel de Brito le remarcó que, por más que ella estuviera mal y no pudiera controlarlo, eso no le daba derecho a tener la actitud que tuvo en la pista y de hacer ese tipo de acusaciones. La Princesita se puso bastante a la defensiva e incluso le dijo a Ángel que no tenía “la empatía suficiente para comprenderla en ese momento”.

Más allá de la sinceridad de Ángel, Karina le pidió perdón por su actitud en la pista y De Brito terminó por mostrarle su apoyo en esta situación. “Karina, vos vas a salir, tenés un carrerón. Apostemos de acá a cinco años y vas a ver que solo va a ser una mala anécdota”, aseguró el conductor luego de que la cantante contara que creía que “nunca se iba a recuperar del todo”.