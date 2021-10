«No puedo creerlo»: el picante comentario de Virginia Gallardo contra Rocío Marengo

Conforme pasan los días, los detalles sobre la nueva serie que relatará la vida de Ricardo Fort van dándose a conocer en los medios, y en «Intrusos» volvieron a hablar sobre este tema para referirse a una situación muy particular. Lo que ocurre es que, aparentemente, Rocío Marengo, quien fuera pareja del hermano del mediático, no estará incluida en esta producción. Ante esto, Virginia Gallardo hizo un picante comentario que no pasó desapercibido.

Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo que se emite por la pantalla de América TV, hizo una breve introducción sobre lo que ocurre alrededor de la tira y especialmente con la exparticipante de «MasterChef Celebrity»: «Ella tendría que estar ahí, porque si hay alguien que puso el cuerpo por el tema de la serie es Rocío». Ahí fue cuando vio a la famosa modelo riéndose: «¡Mirá cómo se ríe Gallardo!», dijo. Acto seguido, la panelista dijo lo suyo.

Con mucha ironía y una sonrisa franca en su rostro, Virginia le lanzó un palito a la excuñada de Ricardo: «¿Y la familia? ¿Qué pasa? No la invitaron, no puedo creerlo. Qué loco porque hace dos años en el cumpleaños de 15 estuvo Karina, y hoy grabando la serie con toda la familia está Karina». La referencia es sobre Karina Antoniali, la otra expareja de Eduardo Fort, quien tiene un vínculo muy bueno con los hijos del «comandante» y podría estar en la serie.

Hubo acercamiento

Se sabe que la relación entre Gallardo y Marengo es muy mala hace ya muchos años, pero hace unos días se dio un curioso hecho a través de las redes sociales. Fue la panelista de «Intrusos» quien le dedicó unas palabras a su rival en Twitter luego de un descargo que hizo contra Eduardo Fort. «Te abrazo», escribió. Ante las críticas en su contra siguió así: «¿Saben cuál es la diferencia? Mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome ‘la que puede puede’. Yo, ¿qué le dije? ¡Salí de ahí! Sororidad, mujeres. Y a no escupir para arriba».