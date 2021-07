“No puedo creer”: el picante cruce entre Marina Calabró y Pía Shaw, tras un grave malentendido

En el ciclo “Los Ángeles de la Mañana”, hace algunas horas, se develó una verdad que incomodó a las angelitas Marina Calabró y Pía Shaw. Ante un encare del picante conductor, Ángel de Brito, la hija menor del comediante Juan Carlos Calabró debió confesar que tenía en su casa un regalo que debía ser enviado a su compañera y que cayó en sus manos por error.

“Lanata te estuvo acusando de chorra en la radio”, expresó De Brito y Calabró hizo frente a la realidad al lanzar: “Él recordó que en un momento se quedó con un libro que no era de él y y yo recordé la ocasión en que llegó a mis manos un paquete que no era para mí”. “¿Decía ‘Pía’?”, preguntó Mariana Brey y la hermana de Iliana Calabró respondió de manera afirmativa. Con gran sorpresa marcada en su rostro, la ex notera de “AM: Antes del Mediodía” exclamó: “Me choreaste, no puedo creer”.

“Bueno, yo pensé que era para mí, Pía. Pero, igual, te lo traje. Me dio tanta carga de conciencia. Lanata me dijo: ‘Marina, tenés que devolverle a Pía aquello que le sustrajiste involuntariamente’”, expresó Calabró en referencia a cómo tomó la decisión de devolverle el regalo a Pía. En realidad, el malentendido surgió porque el regalo fue entregado a Calabró en América TV, cuando Shaw también trabajaba allí. Hoy, cuatro años después, la periodista pudo recuperar su obsequio, al que De Brito no quiso abrir para mantener la intriga.

Angelita invitada

Recientemente, en diálogo con Juan Etchegoyen, Calabró reveló cómo sería su paso por “Los Ángeles de la Mañana”: “Lo de ‘LAM’ es angelita invitada y son tres días porque a mí se me superpone con el horario de la radio”, expresó. Al instante, continuó: “Ángel habló con Lanata para que me libere ese rato tres días y pudimos coordinar para hacerlo. Estoy contenta porque Ángel es un amigo de muchos años”.