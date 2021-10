No podía faltar: Silvina Escudero saludó a su hermana en su día y dio detalles de su salud

Lo peor parece haber quedado atrás en la vida de Silvina Escudero, quien estuvo sumamente angustiada por la salud de su hermana Vanina, quien debió ser internada por un inconveniente de salud tras su llegada al país. Hace tres días, la bailarina recibió el alta médica después de haber permanecido una semana en el hospital, y en el día de hoy recibió un lindo saludo por parte de la modelo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la panelista de «Los Mammones» felicitó a su hermana después de varias jornadas muy complicadas. En el posteo incluyó una linda imagen de ellas dos junto a su madre, y en la descripción un texto muy conmovedor por el Día de la Madre: «Feliz día a todas las mamás, En especial a la mía y a mi hermanita que su maternidad hizo que tenga a los mejores sobrinos de los mejores cuentos del mundo. También un feliz día a todas las madres de otras especies, como yo, de mis bebés hermosos», escribió Silvina Escudero.

Vanina volvió a ver a su familia después de más de un año y medio a causa de la pandemia.

Para finalizar, Silvina detalló que estas fotografías no son actuales sino que las tomaron justo antes del problema que tuvo Vanina, y además contó cómo se encuentra ahora: «Pd: estás fotos fueron las pocas q nos pudimos sacar antes de sus internaciones. Pobre, esta mejor pero aún en reposo».

Aliviada y en casa

Luego de haber sido dada de alta, Vanina hizo un posteo en sus redes sociales para contar lo que fue esta experiencia tan especial: «Estos últimos días fueron una locura. Un viaje de placer hacia Argentina con los chicos para reencontrarme con mamá, papá y mi hermana y terminó con una doble cirugía de urgencia. Toda mi vida gocé de buena salud y pasar por esto es algo que simplemente no me hubiese imaginado». Luego, agradeció a todos los que se preocuparon por ella, al equipo médico que la atendió y finalizó con una frase motivadora: «A veces la vida no se presenta como quisiéramos pero hay personas que nos ayudan a atravesar esos momentos de la mejor manera. Ahora, ¡a seguir recuperándome! Y a seguir disfrutando de esta vida».