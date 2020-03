No pega una; A Barby Franco le robaron tarjetas, DNI, y para colmo, el sistema se cayó para renovar su pasaporte.

La modelo Barby Franco, mostró su malestar por la red social del pajarito ya que en las últimas horas, fue víctima de un robo y se le llevaron las tarjetas de crédito, dni, pasaporte, entre otros elementos personales.

“Me robaron tarjetas, pasaporte, dni , en el banco me dicen que necesito dni para q me den las tarjetas , vengo a hacerme el pasaporte en av Colón y me dicen q se cayó el sistema”, escribió muy indignada la mujer de Fernando Burlando.