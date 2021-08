«No necesito a nadie al lado»: cansada de los prejuicios, Ailén Bechara se defendió y cerró bocas

Tras polémicos rumores de ruptura, los cuales salió a desmentir inmediatamente, en la actualidad, Ailén Bechara disfruta de unas espectaculares vacaciones en Italia con su pareja, Agustín Jiménez, y su pequeño bebé. Sin embargo, la mala onda parece no alejarse de la famosa y, en uno de sus recientes posteos, recibió un desagradable comentario que no quiso dejar pasar.

«¡Si te lo tomás con calma y paciencia, te acostumbras y no es un estrés! ¡Se debe ser práctica/o!», escribió Ailén junto a esta foto.

La modelo quiso compartir, con sus fanáticos en Instagram, cuáles son sus secretos a la hora de armar las valijas para que se le haga más leve y práctico su viaje; pero Ailén no contaba con que un usuario le dejaría este impensado comentario: «Primero hay que buscarse un millonario que pague los viajes, te faltó esa parte«, al cual respondió con mucha indignación:

Ja, ja, ja como si hubiese empezado a viajar ahora que tengo marido. ¡Dios! Qué básicos.

De igual manera, Bechara no se quedó con las ganas de aclarar que para vacacionar no hace falta tener una gran economía: «¡Machista! ¡Se puede viajar con poco dinero! ¡Pasa por las ganas que tengas! Y por dejar de perder el tiempo destilando porquería por redes y enfocarse en lo que quieras hacer, crecer y ser. Viajo hace años, desde que era soltera, no necesito a nadie al lado«.

Los consejos de Ailén

A pesar de que hubo quienes tenían malos comentarios hacia el post de la conductora, hubo muchos que sí tomaron en cuenta las útiles recomendaciones que ofreció Bechara para viajar, entre las que se encuentran: «Llevar ropa que no se arrugue», «tener un neceser con lo esencial siempre listo», «llevar ropa clásica combinable con varias prendas», «sí o sí candado en la valija o embalaje»; «si tenés varias valijas, por ejemplo, separás el calzado y lo dividís en dos de ellas».