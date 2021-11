«No me saludó»: el reclamo que la China Suárez le hizo a Lali Espósito en medio de su escándalo

En medio del alboroto que involucra a la China Suárez con Mauro Icardi, se dice que la famosa ha quedado sin nadie que la respalde en este conflicto que parece ser eterno y un duelo a muerte con Wanda Nara, pero hace algunas horas demostró que hay una amistad que parece ser más fuerte que cualquier problema mediático: su vínculo con Lali Espósito.

La China Suárez y Lali Espósito se conocen desde que eran unas niñas, es por eso que la relación que actualmente tiene la cantante con los hijos de la actriz es como la de una tía con sobrinos. Ayer la ex de Benjamín Vicuña develó un audio que le envió por WhatsApp a Lali, donde se podía escuchar a Magnolia Vicuña en pleno reclamo a su madre por una actitud de su querida amiga:

Te vi en la tele con ropa deportiva. ¿Y por qué Lali no me saludó en la tele?

De igual manera, la China Suárez escribió junto al video de la nota de voz de su nena: «Magnolia tiene algunas preguntas para vos». Lali Espósito respondió «no, bueno» y acompañó sus palabras con varios emojis de corazón roto, lo cual demuestra que no existe más que amor y un gran cariño para la modelo y sus hijos.

El gran escándalo

Ayer, Yanina Latorre explicó en «Los Ángeles de la Mañana» sin reservas que Mauro Icardi le confirmó su encuentro con la China Suárez en París, después de que, en una fuerte discusión con Wanda Nara, necesitara explicaciones sobre quién le habría contado a la panelista de Ángel de Brito tantos detalles de la infidelidad, los cuales solo podrían saber los involucrados: «Todo lo que dijiste es verdad. Jako me esperó en el auto, le regalé la remera rosa a La China, pero hay una cosa: si Wanda no te cuenta todos los detalles, la que te está filtrando la información es La China'».

El jugador del PSG asevera que, a pesar de que hubo muchos meses de pláticas y ganas de verse, cuando llegó el momento de encontrarse las cosas no pasaron a más: «Me dijo que no pensó que le iba a contestar en las redes, que después siguieron hablando, que él no terminaba de definir y ella lo apuró hasta que se vieron en el hotel, pero que como él no se sentía bien, no pasó nada».