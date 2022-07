“No lo perdonen”: la dura crítica de Pampito contra El Polaco

Pampito es uno de los panelistas de la televisión argentina más importantes del momento y así lo demuestra su participación en los programas «Mañanísima», de Ciudad Magazine, y «Momento D», de El Trece.

Ambos formatos en los que se desempeña Pampito son muy diferentes, ya que en el de Carmen Barbieri los temas suelen ser más concentrados en la farándula. Allí, el compañero de Estefi Berardi ha lanzado mordaces frases contra muchas figuras y esta vez, el afectado fue El Polaco por una «falta de respeto» que tuvo con la producción de Marcelo Tinelli.

El nuevo programa de Marcelo Tinelli estrenará en El Trece el próximo 25 de julio.

La polémica frase de Pampito ocurrió luego de que Ángel de Brito ventilara en su programa, «LAM», que la expareja de Karina La Princesita no llegó a tiempo el primer día de grabación de «Canta Conmigo Ahora» porque «se le hizo tarde». Según la palabra del conductor, la producción le pidió que no asista más ningún compromiso con ellos.

El tema fue tratado en la mesa de noticias de Carmen Barbieri, donde el amigo de Majo Martino decidió ventilar, sin piedad, su opinión: «Es de una falta de respeto y profesionalismo total de este señor. Espantoso. Lo llamaban, lo llamaban y no atendía. Estaban citados a las tres de la tarde, pero la grabación arrancó a las seis. Ponele que atendió a las 17:30 y dijo ‘se me hizo tarde’. Nunca llegó», explicó.

El Polaco era una de las figuras más importantes de «Canta Conmigo Ahora».

En medio del acalorado debate entre Pampito, Berardi y Barbieri, el colega de Cinthia Fernández decidió deslizar una mortal frase que Marcelo Tinelli le daría ‘like’, pero perjudicaría la carrera del cantante: «Espero que no lo perdonen. Yo no se lo perdonaría. ¿Qué estaba haciendo el Polaco que no llegó? Marcelo no lo tendría que perdonar porque es una falta de respeto a él, al canal, a la producción, a los millones que costó el formato. Aparte, no le hace falta él al programa».

«Mañanísima» y «LAM» en la misma sintonía

Este tema que fue tratado en ambos programas tuvo en común que los dos conductores opinaron igual respecto a El Polaco, ya que otros artistas mucho más reconocidos (como el Puma Rodríguez y Cristian Castro) planearon sus agendas internacionales para estar presentes.

Hasta el momento, no se informó quién será el reemplazo de El Polaco, aunque según las palabras de De Brito, podría ser un reconocido coach que ha estado presente en la carrera de muchos famosos argentinos.