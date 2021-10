«No la avala su currículum»: el fulminante comentario de Karina Iavícoli contra Vicky Xipolitakis

Hace ya varios días que la vida de Vicky Xipolitakis se convirtió en una verdadera pesadilla, ya que según lo que trascendió en los medios está a punto de ser desalojada del lujoso apartamento en el que vive con su hijo. Lo que ocurre es que el contrato termina y por la falta de pago de varios meses por más de 600 mil pesos, deberá abandonar el lugar. Sobre toda esta situación hablaron en «Intrusos», y Karina Iavícoli fue una de las que hizo un fulminante comentario sobre la protagonista de esta historia.

Primeramente, Rodrigo Lussich dio su punto de vista sobre la exparticipante de «MasterChef Celebrity», quien pretende que el padre de su hijo se haga cargo de la deuda para que ella pueda seguir en el departamento: «Ella pretende mantener ese estatus, pero al mismo tiempo le corresponde pagar la mitad de ese estatus en tanto y en cuanto el exmarido cumpla con la cuota alimentaria del hijo, que la cumple y es altísima». Luego, su panelista tomó la palabra y para decir lo suyo.

«Es ridícula la postura en la que ella se pone, porque me parece que eso es un capricho. Que me disculpe Vicky pero no la avala su currículum si miramos hacia el pasado con todas las cosas que viene haciendo, queda poco seria a veces ante determinados reclamos. Acá la historia es otra porque hay un hijo de por medio y entiendo que es a la persona a la que ella más quiere. Pero su familia la puede ayudar, tiene donde vivir, tiene trabajo y creo que esto es encapricharse con una situación que no le sirve a ninguna de las partes, menos al hijo. ¿Qué quiere ella? ¿Que el papá no vea más al hijo?», disparó Karina respecto a Vicky.

Mentiras cruzadas

Finalmente, Lussich volvió a intervenir para hablar de lo que él considera una estafa mutua entre Xipolitakis y Naselli: «Acá hubo un doble engaño, se engañaron mutuamente: él diciéndole que era tan millonario como no era: y ella diciéndole que estaba enamorada para toda la vida, cosa que tampoco pretendía. No sé si ella descubre que él no era tan millonario y se pianta, o él descubre que no es tan tranquila. La única salvedad es que fruto de esa relación de no amor hay un niño que, obviamente, no merece sufrir lo que está sufriendo».