“No hubo intendente, no hubo gestión”: el contundente diagnóstico de Florencia Bros durante la sesión que declaró graves los hechos investigados contra Nebot

(Por Ciudad Noticias): La concejal de la Unión Cívica Radical, Florencia Bros, protagonizó una de las intervenciones más críticas de la sesión especial celebrada esta mañana en el Concejo Deliberante del Partido de Saavedra. En el marco del tratamiento de las actuaciones de la comisión investigadora sobre el intendente Matías Nebot, la edil describió un municipio sin conducción política, cuestionó las ausencias del jefe comunal, denunció deficiencias en la prestación de servicios públicos y puso bajo la lupa las prioridades presupuestarias de la gestión.

Durante su exposición, Bros sostuvo que las dificultades que atraviesa el distrito no responden a situaciones aisladas, sino a problemas de conducción que, según afirmó, se vienen manifestando desde hace tiempo. Recordó los reclamos de vecinos, comerciantes, instituciones y cooperativas que debieron recurrir al Concejo Deliberante ante la falta de respuestas del Ejecutivo municipal.

La concejal señaló que, durante la investigación, se recogieron testimonios que describieron ausencias a reuniones de trabajo, falta de continuidad en las tareas administrativas, demoras en proyectos y dificultades para coordinar las distintas dependencias municipales. Según explicó, esas situaciones obligaron en reiteradas oportunidades a que otras personas asumieran responsabilidades que correspondían a la conducción política del gobierno.

En uno de los pasajes más contundentes de su discurso, Bros sintetizó su evaluación de la administración municipal con una frase categórica: “No hubo intendente, no hubo gestión, no hubo, no hay políticas públicas”.

La representante radical sostuvo que la falta de conducción tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de los vecinos. Mencionó demoras en la atención hospitalaria, problemas de mantenimiento de espacios verdes, deficiencias en la recolección de residuos, errores en el cobro de tasas y retrasos en la entrega de fondos destinados a clubes e instituciones. También cuestionó las demoras en obras y reparaciones que, pese a su menor complejidad, permanecieron pendientes durante períodos prolongados.

Para Bros, lo ocurrido evidencia un funcionamiento municipal en el que las distintas áreas trabajan sin una articulación suficiente y donde numerosos problemas llegan al despacho del intendente sin encontrar respuestas oportunas.

Otro de los ejes centrales de su intervención fue la política de prevención de adicciones y salud mental. La edil cuestionó que los pedidos de información realizados al Ejecutivo sobre las acciones implementadas durante los últimos tres años recibieran respuestas parciales e incompletas, mientras que, según manifestó, no se proporcionaron precisiones sobre determinadas partidas presupuestarias.

En ese contexto, expuso cifras del presupuesto municipal de 2026 y señaló que para educación, capacitación y prevención de adicciones se contemplaron 324.402 pesos para todo el año, una suma inferior a los 900 pesos diarios. Agregó que las partidas generales destinadas a prevención sanitaria elevaban el monto a aproximadamente 7,3 millones de pesos anuales.

La concejal contrastó esos recursos con los 27 millones de pesos previstos para publicidad y propaganda y los 21 millones asignados a viáticos. Con esa comparación cuestionó las prioridades de la administración y recordó que su bloque ya había advertido durante el tratamiento del presupuesto sobre la necesidad de fortalecer las políticas preventivas.

Bros también dedicó parte de su intervención al funcionamiento del sistema municipal de salud mental. Manifestó preocupación por los cambios en los equipos de trabajo, la reorganización de servicios y las condiciones de atención de los pacientes. En ese sentido, remarcó que la salud mental constituye una de las principales problemáticas actuales y reclamó que las políticas públicas estén acompañadas por recursos suficientes.

La concejal hizo referencia, además, a la elevada rotación de funcionarios dentro del Ejecutivo. Según indicó, más de 50 funcionarios pasaron por el gabinete municipal en menos de tres años, una situación que consideró incompatible con la consolidación de equipos estables y la planificación de políticas a largo plazo.

Las críticas se extendieron al manejo de los recursos económicos. Bros recordó que las rendiciones de cuentas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 fueron desaprobadas por el Concejo Deliberante y cuestionó la crisis financiera que atravesó el municipio durante 2025.

En ese punto, mencionó los recortes salariales sufridos por trabajadores municipales y las demoras de más de siete meses en los pagos a proveedores. A su entender, estas situaciones fueron consecuencia de decisiones administrativas que terminaron afectando a empleados, prestadores de servicios y vecinos.

Durante su intervención, la edil también respondió a quienes cuestionaron el accionar de los concejales que integraron la comisión investigadora y los acusaron de impulsar un procedimiento con intencionalidad política o de entrometerse en la vida personal del intendente.

Bros rechazó esas interpretaciones y defendió las atribuciones del Concejo Deliberante para controlar la actuación del Departamento Ejecutivo. En ese marco, hizo referencia a la Ley Orgánica de las Municipalidades y a los principios constitucionales que establecen las responsabilidades de los funcionarios públicos.

La concejal sostuvo que el mandato obtenido mediante el voto popular no exime a ningún funcionario de rendir cuentas por su desempeño y remarcó la obligación institucional de ejercer los mecanismos de control previstos por la legislación.

Su exposición también incluyó una reflexión sobre los consumos problemáticos. Bros destacó la importancia de pedir ayuda y abordar estas situaciones desde una perspectiva humana y sanitaria, pero señaló que, cuando una persona tiene a su cargo la conducción de una comunidad, las consecuencias de sus dificultades personales pueden adquirir una dimensión institucional que debe ser evaluada.

El debate se desarrolló en un clima de tensión, con interrupciones provenientes del público presente en el recinto que obligaron a la Presidencia a intervenir para solicitar orden y garantizar la continuidad de la sesión.

Hacia el final de su discurso, la concejal radical confirmó que su bloque acompañaría la calificación de gravedad de los hechos investigados y anticipó la lectura del documento elaborado sobre el expediente 10.132, correspondiente al trabajo de la comisión investigadora.

Bros cerró su intervención defendiendo el procedimiento institucional y reivindicando la responsabilidad de los representantes legislativos de controlar al Ejecutivo, incluso ante circunstancias políticamente difíciles.

La exposición de Florencia Bros dejó así planteado un cuestionamiento que excedió los hechos que dieron origen a la investigación sobre Matías Nebot. Su intervención puso en discusión el funcionamiento general de la administración municipal, la ausencia de respuestas a los vecinos, el manejo de los recursos públicos y las consecuencias que, según denunció, tuvo la falta de conducción política sobre la vida cotidiana del distrito.