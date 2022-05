«No hay que pudrirse»: el contundente consejo de Jimena Barón con palito incluido para sus ex

Los 35 años a Jimena Barón le han caído excelente o por lo menos eso es lo que se ha podido ver en las redes sociales de la cantante, donde ha hablado de sus pasos por la música, la maternidad y también el amor, ya que hace poco terminó de blanquear su relación con Matías Palleiro.

Incluso, estas vueltas al sol también le han servido a «La Cobra» para perseguir la felicidad de una manera diferente, dado que Jimena Barón ha entendido que la meta en la vida no es ser feliz, sino tener la estabilidad necesaria para entender que los momentos de alegría hay que aprovecharlos y que los momentos fatales no duran para siempre.

«La Cobra» ha tenido algunos altibajos en los últimos tiempos, ya que hace poco confesó que le pegó emocionalmente muy duro el aniversario de la muerte de su padre, aunque pudo celebrar su cumpleaños con grandes amigos como Lali Espósito y Ángel de Brito.

Y en esta ronda de preguntas de Instagram, en la que dio varios consejos, Jimena Barón también aprovechó para hablar de cómo se puede volver a confiar en el amor después de una dolorosa ruptura sentimental, algo que ella misma ha vivido a lo largo de vida.

Para empezar, la intérprete de «La Tonta» dejó claro que este hecho es algo normal en la vida y que la única enseñanza que debería dejar en nosotros es estar «más atentas» a las intenciones de las personas que aparecen en nuestra vida, puesto que no tiene sentido cerrarle la puerta al amor definitivamente.

«La entrega absoluta es oro y dejar pudrir el oro es perder», fue la gran reflexión que dio la intérprete de «La Cobra».

«Cuando te rompen el corazón y te hacen cosas que vos nunca harías, se te hace una especie de escudo, de caparazón, duro e impermeable. Te sentís protegida, pero al mismo tiempo, tus sentimientos y tu sensibilidad se empiezan a pudrir adentro. No hay que pudrirse por nadie. Hay que aprender y andar más despabilada, no dar y dar, y seguir dando si no vuelve”, escribió la exjurado de «ShowMatch».

Jimena Barón y su paso en el amor

Tal como ella misma lo ha dicho, pese a que por dentro sea muy liberal y extrovertida, en realidad, la rubia influencer sueña con tener una casa, un perro, hijos y esa vida «tradicional» de la que tanto hablan. Sin embargo, ese camino se ha visto muchas veces cortado por las tóxicas relaciones que ha tenido en el pasado.

La influencer estuvo muchos años con Daniel Osvaldo y fruto de este amor nació su hijo Momo. La última vez que se les vio juntos fue en el octavo cumpleaños de Morrison, pero solamente mantienen una relación cordial.

Una de ellas es la que protagonizó con Daniel Osvaldo, que a pesar de que de ese vínculo nació su hijo Momo, la estrella confesó que fue muy difícil recuperarse y hasta lo denunció por violencia psicológica.