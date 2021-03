“No hay ninguna serie que se parezca a ‘Sky Rojo’ en Netflix”. Miguel Ángel Silvestre

‘Sky Rojo’, la nueva serie de los creadores de ‘La casa de papel’, llegó a Netflix este viernes 19 de marzo. En Espinof ya compartimos nuestras charlas tanto con Álex Pina y Esther Martínez Lobato, sus principales responsables, como con Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado, sus protagonistas femeninas. Ahora es el turno de que podáis ver qué nos contaron Miguel Ángel Silvestre, Enric Auquer y Asier Etxeandia, sus protagonistas masculinos.

Miguel Ángel Silvestre: Yo entré porque me seleccionaron. Hice cuatro castings, quería trabajar con Álex Pina y Esther Martínez, lo tenía muy claro. Confiaba en el punto de vista que ellos podían ofrecer a este universo tan dantesco. Llegó un momento en el que me dijeron de entrar, y ese fue el único momento donde yo pude decidir si sí o si no, y es ahí también cuando uno tiene la potestad de saber sobre lo que se está haciendo. Yo quería estar en la serie y confiaba en que iba a ser pura acción y adrenalina, y que ellos más que nadie conocen muy bien ese género, y de repente encender un sentimiento hacia esas protagonistas. Sé que el tema era delicado, pero las grandes tragedias y las grandes películas de acción, si ves las películas de Tarantino, tienes que partir de una gran herida para convertir, en este caso, a tres mujeres en superheroínas.

Enric Auquer: Yo hice un casting, me seleccionaron y luego yo tuve mis dudas sobre lo que se iba a tratar. Hablando mucho con Eduardo Chapero-Jackson, que fue el que organizó todo el casting de la serie y que por él muchos de nosotros estamos aquí, me resolvió todas las dudas, me animó muchísimo y me convenció él de estar aquí.

Asier Etxeandia: A mí me llamó mi representarme para decirme que Álex Pina quería que hiciera el personaje de Romeo, que era este proxeneta, y en cuanto empecé a leer los guiones, me quedé flipado. Me pareció alucinante que alguien escribiera algo tan bestial, tan macarra y que me dieran un personaje así. Empezamos todos un poco a ciegas, sin saber muy bien cómo empezar a trabajar esto, sobre todo el tono, porque hablaba de este tema tan difícil pero luego tenía este punto tan de cómic. Veíamos los vestuarios y los decorados con una estética tan macarra. Era muy emocionante. Te abría un mundo para crear un personaje límite, y eso me fascina, pero tiene que ser creíble. Era un reto acojonante, y creo que lo hemos conseguido. Se ve el dolor, se ve la venganza, se ve la ira, se ve la humillación. Se ve todo eso en algo que juntos hemos ido descubriendo, tanto Álex y Esther, como los directores y nosotros hemos ido creando casi artesanalmente la identidad de esta serie. Creo que es lo que más la define, porque no se parece a otra. Tiene muchas cosas de otras pero no se parece a otra.

Asier Etxeandia: No te voy a negar que al principio estaba muy perdido, antes de empezar a rodar. A mí me pasa bastante, hasta que no me encuentro en el plató y veo el decorado o la ropa que voy a llevar y empiezo a descubrir cómo se mueve, cómo habla, cuál es su motor. Entonces es cuando se va creando, al principio estaba perdidísimo, pensaba “¿cómo coño voy a hacer a este proxeneta, con doble vida, padre… pero luego qué alejado está de mí”. Es un macho alfa, como un Satán cabrío de alguna forma. Y luego te das cuenta de que está todo escrito, es que escriben de puta madre Álex, Esther y todo el equipo de guion. Está tan bien escrito que están todas las preguntas ahí, el por qué está con Moisés y con Christian, por qué esa lealtad, de dónde viene, por qué ese dolor cuando ellas se escapan, por la relación que tiene con Coral, lo que le está sucediendo, de dónde viene la muerte de su mujer. Todo está escrito, y cuando un guion está bien escrito, es la hostia, porque tienes todas las respuestas ahí. ¿Referentes? Para mí el Rock&Roll y que cree que hace arte con el sexo. Y Nick Cave, le vi, que soy muy fan, y de repente digo que tiene una pinta de proxeneta que no puede con ella. Les convencí para ponerme trajes negros y así, de chaqueta, con morados, oscuros, negros. Al principio querían ponerme cuadros porque me decían que era un pijo, que sí, es un pijo, pero es otra cosa.

Miguel Ángel Silvestre: No, la verdad es que no, fue todo muy rápido. A mí me dijeron que sí, más o menos, a un mes de empezar a trabajar y fue todo muy rápido. Era más importante encontrar el tono y era lo que ensayábamos, más que la relación que pudiéramos tener Enric y yo.

Enric Auquer: Yo tengo que decir que soy bastante obsesivo de tener espacio y tiempo para ir entrando antes en el imaginario de los personajes, y en esta serie no pudo ser. A mí me dieron los guiones 10 días antes de empezar. Yo creo que se nota, cómo vamos todos descubriendo los personajes, a medida que va avanzando la serie son más sólidos.

Miguel Ángel Silvestre: A mí me parece que arriesga mucho, que tiene un compromiso por hacer algo auténtico y con un ADN peculiar, muy sorprendente. Ahí se le va el dinero detrás, y te lo digo porque en esta serie hemos hechos muchos retakes, muchas escenas que él como productor ha tenido que poner el dinero para encontrar ese ADN peculiar, incluso él mismo lo decía, vamos a descubrirlo. Me parecía alucinante. Por un lado eso, por otro creo que es un visionario en el sentido de que fue la primera persona en traer un barco a España y que se hiciera una serie ahí.

Enric Auquer: La Fura dels Baus también lo hizo algo antes, en los 90.

Miguel Ángel Silvestre: No lo sabía eso.

Miguel Ángel Silvestre: Pero yo hablo de la ficción, fue el primer productor en arriesgar un dineral en comprar un barco. Y en contar una historia que sucedía solo ahí. Luego él domina muy bien la acción, la adrenalina, el lado más emocional de los personajes, la comedia negra y personajes con arcos que van de un extremo a otro. Es capaz de definir el arquetipo de cada personaje. Mandan una serie de textos alucinante de cada personaje y cuando hablas con ellos, te das cuenta del anclaje que tienen los personajes, la profundidad, así que me parece que psicológicamente como escritor tiene muchísima hondura.

Enric Auquer: (Se echa a reír) ¿Asier salía en ‘Un paso adelante’? No lo sabía

Asier Etxeandia: Yo era Beni, tío. Eso demuestra que eres un niñato y que cuando yo estaba en ‘Un paso adelante’ tú todavía no habías salido de casa de tus padres. Es lo que tiene. Perdona, se me ha ido la olla.

Miguel Ángel Silvestre: Yo era muy fan de ‘Un paso adelante’.

Asier Etxeandia: Yo soy muy fan tuyo desde la primera vez que te vi, Miguel Ángel. No dejo de suspirar. Sobre los cambios es que antes eran unos pringaos y ahora la gente se atreve. Antes tenías que gustar a la audiencia porque si no, cambiaban de canal. Las series eran familiares y coñazo, con todo mi respeto. Viva el coño, pero es una forma de hablar. Hoy los artistas con las plataformas pueden ser arriesgados y hablar de lo que quieren hasta el final. Ahora viene la era de intentar ser políticamente correcto, que me toca las pelotas mucho. Creo que justo en la ficción no. Los nuevos creadores están siendo mucho más valientes.

Miguel Ángel Silvestre: Creo que es la única manera de sobrevivir al exceso de ficción que hay. O te desmarcas o eres simplemente más de lo mismo. Está todo tan contado… Por eso me sorprendió tanto cuando Álex apostaba por poner dinero y hacer retakes, y continuar buscando. Arriesgando en hacer algo tan peculiar. Y me llama la atención, porque ahora cuando ves ‘Sky Rojo’, efectivamente es peculiar, es única, no hay otra igual en la plataforma. No hay ninguna serie que se parezca. Y hay mucho trabajo detrás.