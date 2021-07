«No funcionó»: se confirmó la noticia más triste para Mónica Farro

Fue a principios de julio cuando Mónica Farro anunció una triste noticia para su vida: había decidido iniciar con los trámites de divorcio con su esposo, Leandro Herrera. Tras dos años de matrimonio, el vínculo se habría desgastado y la modelo le dio la orden a su abogado de iniciar con todo el tema para separarse legalmente.

Sin embargo, unos días después de contar esta noticia de manera pública, la artista uruguaya anunció que darían marcha atrás con la decisión, ya que intentarían recuperar la pareja y superar las adversidades. Así fue como Mónica y Leandro comenzaron a convivir solamente los fines de semana para poder tomarse un tiempo de distancia.

Hace unos minutos atrás, en «Nosotros a la Mañana», anunciaron que este intento de reconciliación no dio frutos y parecería que la separación de Mónica Farro de su esposo es definitiva. «Evidentemente no pasó nada o sí pasó porque la cosa no funcionó con esta historia de convivir solo los fines de semana», informaron en el programa de El Trece.

«El viernes pasado, los vecinos de la zona por donde vive Mónica, vieron salir a Leandro con sus pertenencias», contaron en el programa. «Las únicas cosas que se llevó fueron un sillón y un televisor», finalizó el panelista del programa. Al parecer, Mónica Farro no pudo cumplir su objetivo de rescatar la relación y tomó la drástica decisión de separarse definitivamente.