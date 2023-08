“No es un doble”, afirmó Mirtha luego de ver de cerca como nadie a Luis Miguel

“Yo me estaba yendo y me dicen ‘No Mirtha, vuelva que bajó del escenario’”, contó la diva acerca de la situación que vivió en el estadio. “Me dio una rosa blanca, me dio tres besos y le dije ‘sos un genio’, porque tiene una voz fantástica”, señaló Mirtha, a quien se la vio radiante entonando algunos de los éxitos del repertorio de Luis Miguel Video: Luis Miguel bajó del escenario y saludó a Mirtha Legrand, que fue ovacionada por el público. El Sol de México tuvo por primera vez ese gesto en sus shows en el país. Mirtha Legrand asistió al estadio Movistar Arena para disfrutar del espectáculo de Luis Miguel. Y logró una «hazaña» que nadie más había conseguido durante la serie de conciertos en nuestro país: que el artista bajara del escenario para saludarla personalmente.