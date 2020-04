"No entro en el ADN de América", Pamela David durísima ante los rumores de su vuelta a la pantalla

En 2011, Pamela David comenzaba su faceta en la conducción en América TV. Durante ocho años condujo en el canal, y en diciembre del 2019 entre lágrimas se despidió de su ciclo para darle lugar a otros aspectos en su vida.

Lo cierto es que a poco más de cuatro meses de ese momento, Pamela David decidió hablar sobre su salida del canal tras las palabras de la generenta de programación, Liliana Parodi, que indicó que le gustaría que la conductora vuelva a la pantalla.

La conductora no dudó en hacer referencia a eso: “Yo hoy no entro en el ADN de América, cuando me fui fue una decisión muy dura para mí. La verdad es que fue una decisión muy difícil, pero no extraño. En el canal no encontré lugar para hacer lo que a mí me gusta hacer”, comenzó diciendo en el programa Por si las moscas, de La Once Diez.

Luego de dejar en claro que no analiza volver a América, Pamela David se mostró muy conforme con el ciclo de entrevistas que hace mediante su cuenta de Instagram: “Si algún día aparece una oportunidad para lo que estoy haciendo en un canal, genial”, y agregó que esta cómoda con el formato y no está lista para realizar el trabajo que hacía anteriormente.

“Prefiero seguir con lo que estoy haciendo, y si aparece el lugar, en cualquier lugar, lo haría. Es según el momento que estoy atravesando. En algún momento pude hablar como la femme fatale de sexo en Animales Sueltos. Ahora busco vibrar de otra forma”, agregó.

“El año pasado me di cuenta que la gente necesitaba sanar, necesitaban relajar, encontrarse con el interior de uno mismo. Por eso sentí que era el momento de arrancar con los live”, reflexionó en vivo y agregó: “No tenemos idea de la importancia de las palabras, de lo importante que es empatizar con el otro. Lo dice alguien que supo ser muy picante. No tenemos idea de los agresivos que podemos ser”.