¡No defrauda nunca! Así entrena Ivana Nadal para conquistar nuevas metas. ¡Inspira!

Ivana Nadal es muy activa en sus redes sociales y siempre comparte con sus fans (a diario) posteos nuevos en los que podemos verla más linda que nunca.

Lo cierto es que la modelo argentina decidió abrir su corazón a sus más de 2,2 mil millones de seguidores en Instagram, donde les deja a menudo videos inspiradores.

En esta ocasión, el nuevo audiovisual que subió la conductora y actriz llegó con nuevas metas para cultivar el amor propio, tal y como viene predicando hace días desde la red de la fotografía. ¡De lujo!

Dentro del clip tutorial, la presentadora de televisión aconsejó a sus followers en cuanto al cuidado de la salud y lo hizo poniéndose ella misma como ejemplo.

“Yo me esguincé por primera vez en mi vida (esperemos que la última) y me negué a rehabilitarme por seguir entrenando. No solo que no estaba entrenando de la misma manera, si no, que estaba retrasando algo que inevitablemente hay que hacer. Ni hablar del mal humor y la frustración que me generaba. Esto, por supuesto, modificaba mi estabilidad emocional”, expresó la influencer desde su perfil oficial junto al comentado video. ¡Mirá!

¡No defraudó! Así entrena Ivana Nadal para conquistar nuevas metas. ¡Inspira!Ivana Nadal.

“¿Por qué les digo todo esto?”, indicó la co-conductora del programa Escape perfecto y agregó: “Tomé noción de la importancia que tiene ser consciente a la hora de mover el cuerpo (además me re divierto jajaja). No se dejen estar, esto es parte del amor propio”.

Finalmente, destacamos que en dicha publicación Ivana Nadal decidió mostrar su rutina de ejercicios, realizando saltos y sentadillas. Entonces, ¡a trabajar!