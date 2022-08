“No coincido con la defensa de todo el pan kirchnerismo a Cristina y lo peligroso son los corruptos sueltos”.

(Por Ciudad Noticias): Tras el mensaje en apoyo a CFK de la ex diputada de la Sexta Sección Electoral Marisol Merquel, el concejal de Todos por Saavedra fue consultado al respecto y no dudó en decir que Cristina Fernández es una corrupta.

“No coincido con la defensa masiva de todo el pan kirchnerismo a Cristina. No, lo peligroso son los corruptos sueltos…Cristina Kirchner es corrupta y eso es un peligro para la sociedad.

Me parece que ya hay muestras sobradas, la justicia ha dado muestras sobradas y me parece que los altos casos de corrupción que envuelven a Cristina y no solamente estamos hablando de ahora, me acuerda en 2007/08 a la Dra Elisa Carrio haciendo las primeras denuncias.

Me parece que lo peligroso para la sociedad son los funcionarios públicos corruptos sueltos.

Ya es difícil para Cristina justificarse ante tantos casos de corrupción”, lanzó Matías Nebot al abordar uno de los temas de actualidad que tuvo gran repercusión en los medios del mundo.

Cabe recordar que a comienzo de esta semana, el fiscal Diego Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de cárcel e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.

En tanto que Merquel, aún no se ha expresado tras casi once meses de que fuera denunciada en Morón por quedarse presuntamente con dinero de trabajadores, que no lo eran, de la legislatura.