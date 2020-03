''No acepto sus disculpas, no le creo'': la contundente respuesta del guardia de seguridad al vecino que lo golpeó para no cumplir la cuarentena

Luego de que su vecino lo golpeara por no querer cumplir la cuarentena, el guardia de seguridad Gustavo Granucci brindó su testimonio.

Hace varios días conocíamos la noticia de cómo Gustavo Granucci, un guardia de seguridad de un edificio en Villa Ballester era brutalmente golpeado por un vecino que había regresado de un viaje a los Estados Unidos.

Hoy, varios días después, Gustavo se animó a brindarle su testimonio al diario Clarín. ”Todavía me levanto mareado”, contó el seguridad. Además, relató que en su día a día debe permanecer aislado, tiene el tabique roto, cortes en la nuca y la espalda llena de hematomas.

También, relató que cada varios días entran médicos con guantes, barbijo y trajes especiales para chequear sus lesiones, tomarle la fiebre y escuchar su respiración. Entre otras cosas, también relató como fue su encuentro con Miguel Paz, el vecino que lo agredió.

”Le avisé (de la curentena), me miró y sonrió. No dijo nada”, contó. ”Le volví a decir que no podía y siguió. Con el encargado decidimos llamar al 911 y al 107 pero no vino nadie”, aseguró.

Tiempo más tarde, conforme a lo que él cuenta, Paz volvió a bajar hasta la casilla de seguridad. ”A los golpes se metió en la guardia y el desenlace fue el que todos vieron en el video”, recordó.

Días después, el entrenador de rugby y personal trainer Miguel Paz, publicó un video donde pidió disculpas públicas y también hacia Gustavo.

No obstante y pese a su pedido de perdón público, Granucci fue contundente: ”No acepto sus disculpas, no las creo. A este hombre no le importa el resto. No dijo ‘mi agresión’ dijo ‘esa”’, sentenció.

Por último, contó que recibió el llamado del presidente Alberto Fernández quien lo felicitó por su accionar y le dijo que ”iba a hacer justicia”.