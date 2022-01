Nicole Neumann salió a aclarar si regresa al Trece luego de la supuesta interna con el canal

Nicole Neumann se vio envuelta en una nueva polémica laboral luego de que en Intrusos afirmaran que no volvería a tiempo para las grabaciones de «Los 8 escalones» motivo que generó enojo en canal Trece. Mientras ella se encuentra en España junto a Juan Manuel Urcera dejó un fuerte descargo a quienes la cuestionaban. Días atrás fue Rodrigo Lussich quien comentó al aire de Intrusos la supuesta interna entre la modelo y canal Trece por no cumplir con sus compromisos laborales. Ella recibió Año Nuevo en Punta del Este junto a sus hijas y la familia del novio y luego se fue a España con él. Mientras tanto en el programa fue reemplazada por Pampita y por Ingrid Grudke. «Si bien hay programas adelantados, tienen que volver a grabar el 7 de febrero. Pero, mientras tanto, ella está con Urcera en España, que de paso decimos que el Botox a él lo dejó estatua. Foto que pongamos, siempre tiene la misma cara. Él es de cera más que Urcera», lanzó lapidario Lussich. Y luego remarcó: «Lo cierto es que ella se fue mucho antes de vacaciones, tiene que venir a grabar y no viene. Le avisaron con tiempo de la citación, y ella contestó ‘que no podía ni el 7 ni el 8 porque tiene un evento’», tras los dichos la modelo salió a responder a través de sus redes. Nicole compartió un anuncio del canal donde se informa su regreso al programa «luego de sus vacaciones tal como se acordó con la producción». Si bien, no se sabe la fecha de su regreso, Neumann aprovechó para responderle a quienes durante estas semanas la cuestionaron en sus posteos y afirmaron que ella estuvo a los gritos con el piloto tras descubrirlo en una supuesta infidelidad. «Ponga el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento», compartió la modelo a través de una imagen en Instagram. De paso la modelo también se refirió a todas las críticas que recibió en sus últimos posteos: «Leo cosas de mí muy divertidas, que calzo 40 y calzo 37, como que después de una tormenta enorme decido tirarme en una pileta sobre un inflable un domingo, el agua súper cristalina pero hay hojitas. El que quiera venir a limpiarla, será bienvenido. Después de frases y gritos. La verdad que cada vez que leo cosas de mí me divierto mucho, leyendo cosas de mí que no sabía».