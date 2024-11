Nicole Neumann: “Estoy más allá del bien y del mal hace rato”

El próximo 6 de diciembre se llevará a cabo una de las celebraciones más esperadas del año: la entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda, un evento que reúne a las figuras más destacadas del mundo del espectáculo y la moda en Argentina.

Sin embargo, una de las grandes ausencias podría ser la de Nicole Neumann, quien no fue convocada para desfilar en la alfombra roja ni nominada en ninguna categoría, algo que generó dudas sobre su participación en la gala.

En una reciente entrevista en Socios del Espectáculo, el periodista le preguntó: «¿Vas a formar parte de los Martín Fierro de Moda?», y ella contestó: «No sé, ni idea, todavía a mí no me llegó nada, no. Ni idea, chicos, yo les juro que estoy más allá del bien y del mal hace rato».

Nicole Neumann. Instagram

A pesar de la incertidumbre sobre su presencia en los Martín Fierro de la Moda, Nicole Neumann se mostró tranquila y alejada de los nervios o tensiones que suelen generar este tipo de eventos. «Yo estoy feliz con mi familia, trabajando, haciendo lo que me hace feliz y no me estreso por mucho más», aseguró la modelo.

Además, recalcó que mantiene una buena relación con APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, con la que tiene vínculos desde el año pasado, cuando fue nominada a Mejor Panelista: «El mismo que tenía el año pasado, que estuve nominada como Mejor Panelista, ¿verdad? Me acuerdo», dijo, recordando con gracia esa distinción.

Nicole Neumann se mantiene alejada de las presiones del mundo del espectáculo

A pesar de no saber quiénes están nominados este año, Nicole Neumann dejó claro que no tiene ningún problema con los colegas que puedan estar en la lista de nominados. «No sé, no sé ni quiénes están nominadas, pero seguramente todas las que lo están se lo merecen», comentó, con un tono relajado y sin resentimientos. La modelo subrayó que lo más importante para ella en este momento es su bienestar personal y el de su familia: «Yo, de verdad, mientras mi familia esté bien, con salud y qué sé yo, no me hago más mala sangre, pero por nada», aseguró.

En cuanto a la posibilidad de asistir a la entrega de los premios, Nicole Neumann deslizó que aún no lo sabe, ya que se encuentra ocupada con su vida familiar y sus responsabilidades. «Me está costando organizarme con el bebote, así que estoy yendo a poca cosa, pero puede ser, sí, ni idea. Yo imagínate que estuve empollando el puerperio. Imagínate que voy a tener energía para pelearme o tener mala onda con nadie», confesó, haciendo referencia a su reciente maternidad y a las exigencias de la vida como madre.