Nicolás Pino valoró el gesto de Javier Milei de bajar las retenciones a los granos y carnes

«Estamos muy conformes con las recientes medidas anunciadas en relación con las retenciones, que vienen a dar respuesta a una larga expectativa en nuestro sector. Valoramos el gesto del Gobierno».

Así fue la reacción de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), tras escuchar el anuncio que hizo Javier Milei sobre la baja de las retenciones a los granos y las carnes aviar y bovina, y que minutos antes, había reclamado con énfasis la eliminación definitiva del impuesto que les costó a los productores más de 200.000 millones de dólares desde el 2002, cuando se volvieron a instalar.

«Vamos por el camino correcto», manifestó Pino, pero advirtió que «tenemos que seguir avanzando hasta que las retenciones sean cosa del pasado».

Nicolás Pino, en el Acto Inaugural de la 137° Exposición Rural. Cristina Sille.

Previo a conocerse el anuncio de Milei sobre retenciones, donde bajó un 20% para los principales granos y un 26% para carne aviar y bovina, Pino hizo mención al deterioro que trajo al sector este impuesto: “Las retenciones no son un problema sectorial. Son una calamidad producida por quienes deberían hacer crecer al país. Peores que la peste, la inundación o la sequía”.

Para el dirigente rural, si las retenciones se suprimieran, inclusive el Estado se beneficiaría, porque recaudaría más aún a través de otros impuestos que ya existen.»Se eliminaría así un círculo vicioso que ahoga al productor y paraliza el crecimiento», señaló.

Y recordó el discurso del Presidente de la Nación de hace un año, en el mismo escenario, cuando se dieron la mano y establecieron el compromiso de que las retenciones iban a ser eliminadas definitivamente: «El camino está marcado entonces. No dudamos, no queremos dudar, de que el Gobierno cumplirá con el objetivo de cero retenciones».

Para terminar con este tema, tuvo un fallido: «Más tarde que temprano» en vez de pronunciar «Más temprano que tarde», lo que trajo una sonrisa cómplice entre ambos y el posterior abrazo.

Apeló a «seguir manteniendo un diálogo productivo con el Gobierno». En el terreno de las alianzas, sin embargo, advirtió que «el campo no es un aliado partidario. Es, exclusivamente, un aliado de la Argentina».

Según apuntó, el agro invierte todos los años «a riesgo propio», no menos de 35.000 millones de dólares. «Si pudiéramos trabajar en libertad, la producción de cereales y oleaginosas superaría los 200 millones de toneladas; la de todas las carnes, 8 millones de toneladas; la de leche, 14 mil millones de litros; y la forestal, 2 millones de hectáreas. El valor de nuestra producción total pasaría de 40.000 a 60.000 millones de dólares», afirmó.

Al respecto, el titular de la SRA pidió una reforma fiscal, crediticia, laboral y judicial. Reclamó reducir la presión impositiva, incluyendo también ingresos brutos y tasas municipales, acceso al crédito a largo plazo y en condiciones razonables, y una reforma laboral que elimine la “industria del juicio”.

También pidió acciones concretas contra la inseguridad rural, como la creación de fiscalías especializadas, y cuestionó la falta de inversión en infraestructura: “No es viable aumentar la producción si no hay caminos, ferrocarriles ni vías navegables”, advirtió. En ese sentido, exigió la licitación urgente del mantenimiento de la hidrovía y una política demográfica que permita el arraigo rural: “Once millones de personas se hacinan en el Gran Buenos Aires. Necesitamos que esa población vuelva al campo”.

Yendo a temas más puntuales del sector agropecuario,el presidente de la Rural defendió la continuidad del INTA, pidió su modernización y valorización del personal tras los cambios que introdujo el Gobierno, principalmente, con la pérdida de la autarquía del organismo. Además, propuso reorganizar el SENASA para devolverle eficiencia, transparencia y capacidad técnica.

En el tramo final, cerró su discurso con un llamado a la unidad nacional: “La democracia no es una meta alcanzada, es una tarea permanente. Unámonos, no para pensar igual, sino para trabajar juntos. Cuando los ciudadanos se unen, no hay fuerza que los detenga”.

Por último, hubo tiempo para acordarse de la expresidente Cristina kirchner, recientemente condenada con prisión domiciliaria visiblemente enfrentada con el campo durante su gestión. «Tenemos que reconocer los avances que ha habido en el país desde el año pasado, pero también señalar lo que falta por hacer. Porque si algo tenemos claro es adónde no queremos volver».

En otro extracto de su discurso, apoyó la independencia de cada uno de los tres Poderes del Estado. «Por ejemplo, la actuación independiente de la Justicia, manifestada recientemente en el cumplimiento efectivo de la condena de una ex presidente de la Nación», mencionó llevándose uno de los momentos que más fuertes sonaron los aplausos.