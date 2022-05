Nicolás Furtado y Ester Expósito protagonizaron una polémica noche en la Ciudad de Buenos Aires

Luego de disfrutar el recital de La Renga en La Plata, Nicolás Furtado y Ester Expósito disfrtan de su estadía en la Argentina y durante el fin de semana también aprovecharon para salir en la noche porteña.

Con gran oferta de bares y boliches, la Ciudad de Buenos Aires suele ser la elegida de los jóvenes para pasar una velada especial y diferente. Y tal fue el caso del protagonista de “El Marginal” y la actriz de “Élite” que desde que están juntos, son una de las parejas furor entre los fanáticos.

Ester Exposito probó fernet con Nico Furtado

Pero los planes no salieron como lo previsto y habrían sido los protagonistas de una fuerte polémica en la discoteca elegida. Según difundieron en “Socios del Espectáculo”, los tortolitos lograron ingresar gratis al establecimiento y también al secto VIP (very important people) por ser famosos. Incluso recibieron bebidas del lugar sin tener que pagar un solo centavo por el servicio, pero su respuesta hacia a la cortesía no fue la mejor.

“A la gente de relaciones públicas del boliche le jodió que encima que fueron de garpe, les dieron gratis los tragos, el vip, todo, no se sacaron ni una foto y encima bailaron contra la pared”, reveló Rodrígo Lussich.

Nicolás Furtado y Ester Expósito Foto: Instagram/@

Y agregó cuáles habrían sido los moticos de su actitud: “Ella bailaba contra la pared en el vip del boliche, donde no se quisieron sacar ni una foto, amargos. Parece que él no quería que la miren a ella”. En ese sentido, Luli Fernández opinó que “sería bueno que vuelvan al boliche y den la foto de prensa que prometieron a los de relaciones públicas para pagar la entrada, los tragos, el vip, todo”.