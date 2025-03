Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo luego de un año de relación

Ángel de Brito anunció este viernes al aire de LAM (América) que Nicolás Cabré se casará con su novia, Rocío Pardo, luego de poco más de un año de relación.

Vale recordar que el actor estuvo casado con Eugenia Tobal en mayo de 2011, pero se divorció un año después. Por su parte, algunos detalles que comenzaron a circular afirmaron los fuertes rumores de una próxima boda.

Alejandro Castelo había anticipado la decisión de la pareja al aire de Puro Show (eltrece). “Tenemos la confirmación de la prueba. El gran trabajo periodístico de Ale Castelo ha descifrado que la relación que hoy va un paso más allá, el compromiso es Rocío Pardo y Nicolás Cabré”, comentó Matías Vázquez.

“Se comprometieron en diciembre en Punta Cana, hicieron un viaje, fueron la hija de Nico (Rufina) y la hermanita de ella”, aseveró en el programa, dejando a todos los presentes perplejos con la noticia.

“Fue un momento muy especial, muy íntimo. Y ya se sabe, me llegó de palabra de ella. Dijo ‘mirá, me comprometí, nos casamos este año’. Y ya me lo confirmó”, agregó.