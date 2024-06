Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña dieron el “sí” en una noche a puro lujo

Los conductores de Nadie dice Nada, el programa que se emite en LuzuTV, este jueves sellaron un nuevo capitulo de su historia de amor dando el “si” en un evento a puro lujo.

Sin embargo, la ceremonia no fue planificada por los tortolos. En realidad, se debe a una propuesta comercial que Netflix montó para promocionar la nueva temporada de la serie Bridgerton, que estrenará su segunda parte el próximo 13 de junio.

💖 QUÉ LINDO EL AMOR 💖 Acompáñennos a celebrar la falsa boda real de @florjazminpe16 y @nicolasocchiato a través del canal de YouTube de @luzu_TV a partir de mañana a las 20:30hs. Nos vemos ahí ✨ pic.twitter.com/BN7zpjTCEX — CheNetflix (@CheNetflix) May 29, 2024

El lugar elegido fue nada más y nada menos que el Teatro Colón que, hace apenas una semana, ya había sido la sede de otro gran evento impulsado por OLGA, el canal de streaming que compite con Luzu.

Con decoración y atuendos acorde a la serie inspirada en el siglo XIX, la “falsa boda” de #Occhiamín contó con la presencia de numerosas celebrities que llenaron de elegancia y brillos la noche a puro amor de la pareja. Entre ellas Lourdes Sánchez, Cande Ruggeri, Sofía Gonet, Lola Latorre, Julieta Puente, el Chino Leunis, entre otros.

Confirmado: Occhiamin dio el primer paso al mismo tiempo ❤️🥹 Los novios de la falsa boda real de Bridgerton contaron adónde se irían de luna de miel y dejaron un consejo para todos los que gustan secretamente de sus amigos ✨ #BridgertonOcchiamin pic.twitter.com/871f6tbDjM — CheNetflix (@CheNetflix) May 31, 2024

A pesar de la noche se trató de una ceremonia ficticia, la pareja no perdió oportunidad para expresarse su amor que nació de una amistad y que blanquearon a comienzos de este año.

“Ni en el mayor de los sueños pensé que me iba a pasar esto, y cuando digo esto primero digo enamorarme como estoy enamorado, mirarte a los ojos y que me pase todo lo que me pasa y sentirme el tipo más feliz del mundo”, le dijo emocionado el creador de LuzuTV a su novia y compañera de programa.