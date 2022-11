Nico Occhiato rompió el silencio y contó por qué desvincularon a Belu Lucius de Luzu TV

En los últimos días, Belu Lucius anunció su salida de Red Flag, el programa que conducía por Luzu TV y sorprendió a todos los oyentes. Más tarde, salieron a la luz varias versiones que indicaban que no había renunciado por propuestas laborales como se creía en un principio, sino que la habían echado.

En las redes sociales se viralizó un supuesto chat que tuvo la influencer con una seguidora que le preguntó por su ausencia en el programa. «Me rajaron, me movieron como a una pieza de ajedrez», afirmó la humorista. «Pensé que era por otros trabajos que tenías. Que triste, yo los miraba siempre», le contestó la fanática, a lo que Belu aclaró: «No todo lo que brilla es oro, ellos me hicieron decir que yo tenía otros proyectos. Siempre dije que ahí estaba genial y que Red Flag era mi cable a tierra».

Tras estos dichos, Nico Occhiato, dueño de la productora de streaming, salió a explicar el motivo de la desvinculación. «Es una decisión artística de la producción del programa. Yo no estoy atrás de todos los programas, obviamente sí tomo las decisiones finales pero se trata de una decisión artística«, indicó en diálogo con Socios del Espectáculo.

«Ella aseguró que le avisaron el día anterior que no seguía», le marcó el cronista. «Ahí yo ya no se porque es la producción del programa. No es de una producción mía directamente el programa Red Flag. Obviamente, estoy al tanto de todo y sabía que esto iba a pasar. Creo igual que la producción se lo comunicó a su representante unos días antes», contestó Occhiato. Y agregó: «Yo hablé y estaba todo bien. Hacía muy poquito que habíamos arrancando también. Tantas faltas hicieron que el grupo no se solidificara y fue una decisión artística«.

Por su parte, Belu dialogó con el mismo medio, aseguró que estaba todo bien con sus compañeros y que en ningún momento pensó en posponer las vacaciones familiares que tenían pautadas. «Siempre me voy todo enero a Necochea y no puedo cambiar el plan de mi familia. Sería hacer ajedrez, un lío. Es hasta incómodo salir a aclarar esto, pero está todo bien con Luzu y con la productora en general», cerró.