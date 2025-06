Ni persecución ni lawfare: la Justicia habló con pruebas

(Por Ciudad Noticias): El reciente comunicado del Consejo del Partido Justicialista de Saavedra Pigüé, emitido tras la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner, no sorprende, pero sí preocupa. No sorprende porque se inscribe en una línea narrativa que hace tiempo abandonó el rigor jurídico para refugiarse en la épica del victimismo. Preocupa porque, al hacerlo, pone en duda el funcionamiento mismo del sistema republicano.

La ex presidenta no fue condenada por sus ideas, ni por representar al “pueblo”, ni por luchar por un modelo de país distinto. Fue condenada por haber cometido delitos. Corrupción. Malversación de fondos públicos. Enriquecimiento indebido a través de un entramado de obra pública direccionada, con pruebas documentales, testimoniales y periciales. No se trata de una “persecución”, sino de una condena con fundamentos jurídicos sólidos, dictada por un tribunal en un Estado democrático.

Reducir todo a una supuesta “secuencia de persecución política y judicial”, como afirma el PJ local, es no solo un ejercicio de negación sino un agravio a la inteligencia ciudadana. Hablar de lawfare cuando hay expedientes, contratos truchos, beneficios direccionados y montos millonarios que desaparecieron, es pretender que la justicia solo es válida si absuelve a los propios.

El comunicado del PJ denuncia una “utilización del Poder Judicial” para “disciplinar a quienes luchan por un modelo de país más justo”. La pregunta es simple: ¿acaso un país justo no exige transparencia, legalidad y rendición de cuentas? ¿Desde cuándo la lucha por un modelo inclusivo justifica el desvío de fondos públicos?

La democracia no se defiende blindando a los corruptos, se defiende respetando las instituciones. Y entre ellas, el Poder Judicial tiene la función esencial de aplicar la ley. Negar esa función solo porque toca a una figura política de peso, es un acto de oportunismo institucional que erosiona la convivencia republicana.

Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada y condenada. Tiene derecho a apelar, por supuesto. Pero lo que no puede hacer el peronismo —ni ningún partido— es convertir la corrupción en una causa heroica, ni mucho menos venderle a la sociedad que rendir cuentas es sinónimo de persecución.

Hoy no se atacó la democracia. Se ejerció.

Hoy no se castigó a una líder política. Se juzgó a una ciudadana ante la ley.

Hoy no se impuso un relato. Se impuso la verdad.

Y eso, aunque duela en algunas trincheras partidarias, es Justicia.

Ni más. Ni menos.