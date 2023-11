Neymar se separó de la madre de su hija que cumplió un mes

El brasilero publicó una carta pidiéndole disculpas: “Te necesito en mi vida, me he disculpado por mis errores en privado, pero es justo que lo haga públicamente».

«Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie», afirmó la modelo en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram.

Biancardi aclaró que sus actuales relaciones con el mundialista no son amorosas y se limitan al cuidado de la hija que tienen. «Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias», agregó la modelo.

La ruptura fue anunciada poco después de que la prensa divulgara unas supuestas infidelidades del futbolista y pocos meses después de que Biancardi lo perdonara públicamente por uno de estos casos.

El vínculo entre ambos fue confuso para los medios de comunicación porque solían expresar públicamente que se peleaban y al poco tiempo todo estaba solucionado

En pleno embarazo de Biancardi, Neymar tuvo que usar las redes para admitir que había traicionado a su pareja con otra modelo y pedir perdón.

Neymar y Biancardi estaban juntos desde el 2021 pero tuvieron separaciones ocasionales en ese período por supuestos casos de infidelidad por parte del jugador.

Desde antes del nacimiento de Mavie, la estrella de la Canarinha ya era padre de Davi Lucca, nacido de su relación con la influencer Carol Dantas.