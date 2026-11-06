Neumann reclamó que el Presupuesto 2027 incluya la reparación integral de la Ruta 76

La senadora acompañó el homenaje a Ricardo Iorio y pidió que el reconocimiento esté acompañado por obras que garanticen la seguridad de quienes transitan esta vía del sudoeste bonaerense.

La senadora provincial Nerina Neumann reclamó que el Gobierno bonaerense incorpore en el Presupuesto 2027 los recursos necesarios para completar la reparación integral de la Ruta Provincial 76. Lo hizo durante el tratamiento del proyecto que designa a esa carretera con el nombre de «Ricardo Horacio Iorio», aprobado por el Senado y convertido en Ley.

La iniciativa, presentada por el diputado Facundo Tignanelli, llegó con media sanción de la Cámara de Diputados. Neumann acompañó su aprobación y destacó la trayectoria musical de Iorio y su vínculo con el sudoeste bonaerense, donde eligió vivir y cuyos caminos formaron parte de su obra.

Durante su intervención, la legisladora recordó que tuvo la oportunidad de conocer al músico y conversar con él sobre el estado de las rutas de la región, particularmente de la 76.

En ese marco, sostuvo que «el homenaje debe ir acompañado de una respuesta concreta a una demanda que los vecinos mantienen desde hace años: contar con una ruta en condiciones seguras».

Neumann reconoció que se realizaron intervenciones, pero remarcó la necesidad de completar las obras y dar una solución integral al deterioro de la calzada. Por eso, pidió que «a discusión del Presupuesto 2027 contemple partidas específicas y un cronograma de ejecución para esta carretera».

La senadora destacó que «la Ruta 76 es fundamental para la vida cotidiana de las localidades del sudoeste, el traslado de la producción y la actividad turística de la comarca serrana. Su reparación constituye una prioridad regional que requiere una decisión política y recursos para concretarse».

Al acompañar el reconocimiento a Iorio, Neumann puso el foco en esa responsabilidad del Gobierno provincial: «que el homenaje se traduzca también en un compromiso con la seguridad de todos los que recorren la ruta», finalizó.