Neumann impulsa que López Lecube sea declarada capital provincial del Turismo Rural Religioso

La senadora provincial Nerina Neumann Losada participó este domingo de la 17ª Cabalgata a López Lecube, en el partido de Puan, y presentó la iniciativa que busca reconocer el valor religioso, histórico, cultural y turístico de la localidad. Estuvo acompañada por los concejales Lucas Delgado y Micaela Pontet.

El tradicional encuentro que cada último domingo de agosto reúne a vecinos, familias, jinetes, peñas y centros tradicionalistas de distintos puntos de la región para peregrinar en honor a la Virgen del Carmen, tuvo un significado particularmente especial para la senadora Neumann Losada, por su vínculo personal con esta tradición y con el distrito de Puan.

“Esta cabalgata me emociona de una manera especial. Tuve la suerte de participar de la primera junto a mi abuelo, los dos a caballo, y es uno de esos recuerdos que me van a acompañar siempre. Volver hoy, encontrarme con mis vecinos, con familias enteras, con nuestros gauchos y nuestras tradiciones, es también volver a una parte de mi propia historia”, expresó la legisladora.

Neumann Losada recordó que creció vinculada a los pueblos y al ámbito rural del distrito, donde su familia, sus abuelos y sus tíos fueron parte de una forma de vida atravesada por el campo, los encuentros comunitarios y las tradiciones que todavía caracterizan al sudoeste bonaerense.

“Estas son las cosas que aprendimos de nuestros abuelos y que hoy tenemos la responsabilidad de transmitirles a los que vienen. No se trata solamente de conservar una tradición: se trata de mantener viva nuestra identidad”, señaló.

Durante la jornada, y acompañada por los concejales Lucas Delgado y Micaela Pontet, la senadora dio a conocer el proyecto de ley que presentó en la Legislatura bonaerense para declarar a López Lecube Capital Provincial del Turismo Rural Religioso.

El Proyecto

La iniciativa busca poner en valor una localidad que posee un patrimonio excepcional. Su iglesia tiene su origen en la promesa realizada por Ramón López Lecube a la Virgen del Carmen en 1887 y fue concluida en 1913, luego de once años de construcción. El templo fue levantado con materiales mayoritariamente traídos de Europa, posee vitrales franceses, mármol de carrara y piezas de gran valor artístico y arquitectónico. En 1993 fue declarado Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

A ese patrimonio se suma una tradición que continúa vigente. Cada año, la cabalgata parte desde Felipe Solá y culmina en la iglesia de López Lecube, conjugando la devoción por la Virgen del Carmen con las costumbres ecuestres y tradicionalistas de la región.

“López Lecube tiene todo para convertirse en un lugar de referencia del turismo rural y religioso de nuestra provincia. Tiene una historia extraordinaria, un patrimonio arquitectónico único, la fe y, fundamentalmente, una comunidad que durante generaciones se ocupó de mantener todo esto vivo”, sostuvo Neumann Losada.

En ese sentido, explicó que la declaración provincial pretende contribuir a una mayor difusión del lugar, fortalecer su atractivo turístico y cultural y generar nuevas oportunidades para que visitantes de distintos puntos de la provincia y del país conozcan López Lecube y el distrito de Puan.

“Este proyecto nació acá. De nuestra historia, de nuestros vecinos y de una tradición que conozco desde chica. Por eso también era importante venir a compartirlo y entregarlo en López Lecube. Lo que queremos es que aquello que nosotros sabemos que es valioso pueda ser conocido por toda la provincia”, afirmó.

Finalmente, la senadora destacó el trabajo realizado junto a los representantes locales y agradeció a quienes año tras año hacen posible la cabalgata. “Cada año esta cabalgata demuestra que nuestras tradiciones siguen vivas porque hay una comunidad que las abraza, las cuida y las transmite. Nuestro desafío es acompañar ese esfuerzo, poner en valor lo que tenemos y generar las herramientas para que lugares como López Lecube sean cada vez más conocidos. Preservar nuestra identidad también es una manera de construir futuro para nuestros pueblos”, concluyó.