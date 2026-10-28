NERINA NEUMANN PONE EL FOCO EN LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA: MÁS PRODUCCIÓN, INVERSIONES Y EMPLEO PARA EL SUR BONAERENSE

(Por Ciudad Noticias): La senadora provincial Nerina Neumann Losada destacó la importancia de fortalecer la cadena productiva vinculada a la cebada, la malta y la cerveza, tras informar sobre un encuentro con representantes del sector. La legisladora puso especial énfasis en el potencial de Puan, Bahía Blanca y Tres Arroyos y en la necesidad de generar mejores condiciones para el desarrollo industrial y la creación de empleo.

La producción del sur bonaerense y la necesidad de transformar las materias primas en oportunidades de crecimiento económico volvieron a ocupar un lugar central en la agenda de la senadora provincial Nerina Neumann Losada. La legisladora informó que recibió a representantes de la Cámara de la Industria Cervecera y Maltera Argentina, con quienes abordó la situación que atraviesa el sector y las posibilidades de fortalecer una actividad que vincula directamente al campo con la industria, el comercio y el empleo.

Durante el encuentro, Neumann destacó el papel estratégico que cumple la producción de cebada en la economía regional, al constituir el primer eslabón de una cadena que involucra a productores agropecuarios, malterías, cervecerías, pequeñas y medianas empresas, transportistas y establecimientos comerciales. Se trata de una actividad que permite agregar valor a la producción primaria, movilizar distintos sectores económicos y proyectar productos argentinos hacia los mercados internacionales.

La legisladora remarcó que el sur de la provincia de Buenos Aires ocupa un lugar fundamental dentro de este entramado productivo, particularmente en distritos como Puan, Bahía Blanca y Tres Arroyos, donde las actividades agropecuarias e industriales forman parte de una estructura económica que considera necesario acompañar y fortalecer.

En ese sentido, Neumann planteó que uno de los principales desafíos consiste en generar condiciones que favorezcan nuevas inversiones, permitan consolidar la producción y brinden mayores oportunidades a las empresas y trabajadores vinculados con la actividad. Su mirada apunta a fortalecer el desarrollo del interior bonaerense a partir de la articulación entre la producción rural y la industria, promoviendo que una mayor proporción de los recursos originados en la región pueda transformarse en productos elaborados, puestos de trabajo y crecimiento económico.

La senadora también hizo hincapié en la importancia de acompañar a quienes sostienen diariamente la actividad productiva, desde los establecimientos agropecuarios hasta las empresas que participan de las distintas etapas de industrialización y comercialización.

El planteo se inscribe en una visión de desarrollo regional que busca otorgar mayor protagonismo al interior de la provincia de Buenos Aires, aprovechando su capacidad agroindustrial y fortaleciendo las oportunidades para los pueblos y ciudades que dependen, en buena medida, del dinamismo de estas actividades.

Finalmente, Neumann reafirmó su intención de continuar trabajando desde el Senado bonaerense para que las necesidades de los sectores productivos del interior ocupen un lugar destacado en la agenda provincial. La legisladora sostuvo que el desafío es lograr que una porción cada vez mayor de lo que se produce en los campos bonaerenses pueda transformarse en industria, empleo y nuevas oportunidades dentro de las propias comunidades.

El mensaje de fondo es claro: el sur bonaerense cuenta con una importante capacidad productiva y el desafío, según la senadora, es generar las condiciones necesarias para que esa riqueza se traduzca en más desarrollo industrial, trabajo e inversiones en la región.