Nerina Neumann: “No todos quienes apostamos a un país mejor hacemos las cosas con irracionalidad”

Por la Sexta Sección Electoral, Nerina Neumann es candidata a senadora por el espacio Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires: “Usamos las PASO para elegir los candidatos del espacio y es un objetivo que se logró” comenzó diciendo en La Nueva Radio Suárez.

De ese modo, confirmó que están trabajando de cara a las elecciones generales, que describió como “el gran desafío”. En consecuencia, si bien reconoció que es una satisfacción el resultado del pasado domingo, destacó que “es una responsabilidad llevar a cabo un proceso de transformación del país”.

Por otro lado, consultada sobre los desafíos vigentes a nivel local, señaló que “las urnas siempre dejan un mensaje y en Coronel Suárez dijeron ‘no’ a la gestión de Ricardo Moccero”.

Aseguró que, analizando el mensaje de la ciudadanía, determinaron que “los vecinos no quieren que continúe el Moccerismo. La sociedad demanda otras cosas de la dirigencia política y desde Juntos por el Cambio logramos hacer una diferencia y estamos trabajando todos para sostener ese resultado en octubre”.

En ese punto, invitó a todas y todos los vecinos a votar en las generales, siempre pensando en qué políticas quieren para el Distrito.

Además, refirió a los desafíos y contrincantes en el nivel nacional: “Fue una elección muy pareja. Un empate casi técnico entre tres fuerzas. Es algo que tendrá mucho trabajo y veremos en octubre cómo resulta” dijo, aclarando que ella no habla de contrincantes, pero sí de proyectos: “Hay que tener ideas por encima de las diferencias. Hay que trabajar para cambiar lo que tenemos hoy, que es una economía y un sistema político, de educación y de salud que no funcionan. Tenemos que poner el proyecto de país que queremos por sobre la contra a otra persona”, sosteniendo que “con rencor, con odio y violencia no se avanza. Creo que las formas son lo más importante. Hay que tener fuerza, convicción y mucho coraje para enfrentar el país que viene, siempre en el marco del respeto”.

De ese modo, habló del proyecto propuesto por el grupo que lidera Patricia Bullrich: “Mejorar la producción y las relaciones internacionales, bajar el peso impositivo de las empresas y el campo, tratar de achicar el gasto fiscal que generan el país y la política y ordenar el Estado desde lo organizativo, lo burocrático y económico” enlistó como algunos de los objetivos, siempre pensando en una economía que empiece a ordenarse: “Hay una crisis social. Hablamos del precio del dólar, pero eso repercute en la gente. Todo aumenta y los sueldos y la producción están iguales” dijo, describiendo como “muy difícil” el escenario si se distorsiona del plano económico.

En ese punto, señaló que “se proponen proyectos que para el público son muy buenos, pero todo tiene que tener un ordenamiento. Hay que tener responsabilidad en lo que decimos porque después hay que hacerlo y no es sencillo lograrlo. No hay garantías y hay que tener responsabilidad. Creo que Patricia y Juntos tienen un gran equipo y hemos aprendido en 2015 que hay cosas que deben hacerse de manera gradual”.

El objetivo para Neumann entonces, es “poner a la Argentina de pie”, aunque reconoció que será “duro y difícil salir adelante” y recordó que, durante el Gobierno de Mauricio Macri, habían creído que debían trasladarle esperanzas a la ciudadanía, pero reconoció ahora que a veces es difícil comunicar: “A los más jóvenes les decimos que vemos lo que ellos ven, lo que genera tener un sueño y una esperanza de cambiar el mundo” dijo, recordando que eligió ella también una opción con la que se frustró, pese a lo que comprendió con el tiempo que “lo importante es entender el país en el contexto que tenemos”.

