Nerina Neumann: «Los gremios docentes no defienden la educación pública de calidad sino los intereses de un partido político»

Lo dijo la precandidata a senadora provincial de Juntos, por La Fuerza del Cambio, Nerina Neumann, y agregó: «a María Eugenia Vidal, en cuatro años, le hicieron sesenta y dos (62) paros, con un salario promedio de 1800 dólares. En cambio a Kicillof sólo dos (2) en igual período, y con un salario promedio que apenas llega a los 600 dólares».

La precandidata a senadora provincial de la Sexta sección electoral por La Fuerza del Cambio, Nerina Neumann, se refirió a la situación en la que se encuentra la educación en la provincia de Buenos Aires, y a la responsabilidad de los gremios docentes.

«Está claro que los gremios durante la actual gestión nunca estuvieron enfocados en la defensa de los trabajadores, sino en ser socios del Ejecutivo provincial. Incluso algunos gremialistas han utilizado las estructuras sindicales para participar de las internas partidarias del oficialismo, integrando sus listas», señalo al respecto.

Y en el mismo sentido agregó que «resulta inadmisible que quien tiene que defender los derechos de los trabajadores sea funcionario o representante de la patronal, en este caso el Gobierno. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Eso explica que durante el último período de gobierno del kirchnerismo en la Provincia hayan sido cómplices del brutal ajuste que han sufrido los trabajadores».

Según la Distribución del Ingreso en la Argentina que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) con datos que corresponden al último trimestre de 2021, concluyó que el sector más acaudalado del país ganó una cifra promedio de $ 98.481, equivalente a unos US$ 487,5 (oficial). En comparación, en el año 2015 se cobraban $ 44.160, lo que significaban en ese entonces unos US$ 3083 (oficial). Por su parte, el salario promedio docente en dólares en el periodo de tiempo 2015-2018 era de US$ 1850, y al día de hoy efectivamente son unos US$ 600. Un ajuste del 300 por ciento.

«Desde Juntos –continuó Neumann-, y con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti a la cabeza, vamos a dar un debate serio sobre la educación, para que queden claras las responsabilidades que le caben a cada actor en este proceso continuo de pérdida de calidad, que terminan sufriendo hoy las familias bonaerenses».

«Con Maxi Abad, desde el radicalismo hace tiempo que venimos advirtiendo sobre la necesidad de generar una gran revolución educativa, que tenga como protagonistas a los docentes, alumnos, padres y un estado presente», dijo, y agregó: «cuando hablamos de inclusión, entre otras cuestiones, hablamos de educación pública de calidad, para ofrecer las mismas oportunidades a todos. Y no como ocurre hoy, que quienes pueden optan por un servicio educativo de gestión privada, que, para comenzar, le garantiza los 180 días de clases».

«Además de escuelas que no pueden funcionar por falta de mantenimiento, con salarios docentes a la baja, los bonaerenses debemos lidiar con paros constantes por diferentes motivos, algunos justificados en reclamos legítimos, y otros sólo por especulaciones políticas, como el último que hicieron los gremios docentes por los disturbios que se produjeron en la provincia de Jujuy, con una clara motivación política», manifestó la precandidata oriunda de Coronel Suárez.

«Debemos dejar de ser rehenes de los gremios docentes en la Provincia, que se han apropiado de la educación pública para hacer de ella un espacio de militancia y bajada de línea política, además de un trampolín electoral para sus dirigentes», finalizó diciendo Neumann.