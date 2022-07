Nebót sobre Duffy: “Alguien se dio por aludido, me increpó pero mi trabajo lo voy a seguir haciendo”.

(Por Ciudad Noticias): Seis días después de la sesión desarrollada en el salón de actos de la delegación local, Matías Nebot fue consultado sobre las agresiones verbales que recibió por parte de Juan David Duffy, encargado de los caminos rurales que en la actualidad, usurpa un terreno municipal para el engorde de vacunos.

Consultado en el programa #PuntoDeReferencia , Nebót aseguró: “Pudimos constatar que había presencia de ganado vacuno, no solamente en las cinco hectáreas sino que también, en el predio de la planta depuradora. Yo hago mi trabajo, cobramos un sueldo, tenemos que hacer honor a eso, yo hice un pedido de informe y alguien se dio por aludido por lo que se ve en ese momento porque mi increpó ahí pero mi trabajo lo seguiré haciendo. Pueden increparme cuarenta veces más. Hemos pasado mucho en este tiempo, no he tirado la toalla y no la voy a tirar”, disparó muy seguro de sus dichos el integrante del bloque vecinalista.