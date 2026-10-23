Nebot, los insultos y la intolerancia de su entorno: la violencia política que dejó al descubierto la sesión especial

Por Ciudad Noticias | Análisis político

La sesión especial del Concejo Deliberante del Partido de Saavedra dejó al descubierto una situación política e institucional que merece un análisis profundo. Mientras el intendente Matías Nebot y sectores de su círculo más cercano venían denunciando supuestas maniobras antidemocráticas y reclamando respeto por la situación de salud del jefe comunal, durante la jornada se registraron denuncias de agravios, hostigamientos y episodios de intimidación contra concejales, exfuncionarios y representantes de la prensa. Una contradicción que coloca nuevamente bajo cuestionamiento la conducta de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del distrito.

En los días previos a la sesión, desde el entorno del intendente se había instalado un discurso que presentaba el procedimiento impulsado por el Concejo Deliberante como un intento de desplazarlo del poder sin pasar por las urnas. Se repetía que quien quisiera ocupar el sillón de la Intendencia debía ganar una elección y que no correspondía atacar a una persona que atravesaba una problemática de adicciones. Sin embargo, ese planteo omitía una cuestión esencial: los concejales no estaban allí para juzgar una enfermedad, sino para ejercer atribuciones de control previstas por la legislación y evaluar el desempeño institucional de la máxima autoridad municipal.

Pero lo más preocupante de la jornada no estuvo solamente en los discursos políticos. Según los episodios relatados a Ciudad Noticias, una concejal debió retirarse acompañada por personal policial después de ser increpada por un grupo de personas señaladas como cercanas al Ejecutivo municipal. Que una representante elegida democráticamente necesite acompañamiento policial para abandonar una sesión legislativa, ante una situación de hostilidad, constituye un hecho que merece ser esclarecido y que no puede naturalizarse como parte de una discusión política.

La democracia que tanto se invocó durante los días previos también comprende el derecho de los concejales a ejercer sus funciones sin intimidaciones. No existe argumento político que justifique el hostigamiento contra un representante institucional por el sentido de su voto o por participar de un procedimiento legal.

Otro de los episodios más delicados denunciados durante la jornada involucró a la secretaria de Cultura municipal, Leticia Iacovelli. Según la información aportada a este medio, la funcionaria le habría manifestado a la madre de la concejal Andrea Guardese, se su hija, era una “hija de puta” y “desagradecida”. La gravedad de esas expresiones atribuidas a una integrante del gabinete municipal exige una explicación y la posibilidad de que las personas involucradas den su versión de lo sucedido.

El episodio resulta especialmente contradictorio con el discurso de respeto y sensibilidad que desde el oficialismo se viene sosteniendo respecto de la situación personal de Nebot.

La pregunta es inevitable: ¿el respeto por las personas que enfrentan problemas de salud solamente debe aplicarse cuando se trata del intendente? ¿La comprensión, la empatía y la sensibilidad tienen pertenencia política?

Nadie debería utilizar una enfermedad para atacar o desacreditar a una persona. Pero tampoco resulta aceptable reclamar consideración para el jefe comunal mientras se toleran agresiones contra familiares de una concejal que también ha atravesado circunstancias personales difíciles y que hasta estaba en duda su presencia ya queestuvo ausente varios dias para afrontar una operación.

La empatía no puede ser selectiva. El respeto que se reclama para Nebot también debe garantizarse para Guardese, para su familia y para cualquier vecino del distrito, independientemente de sus ideas políticas.

Las denuncias más graves de la jornada, sin embargo, alcanzan directamente al propio intendente. Según los hechos relatados a Ciudad Noticias, Nebot habría insultado a su exfuncionaria Micaela Cellucci, a quien le habría dirigido la expresión “cornuda”, y al concejal Mariano Mansilla, a quien habría llamado “hijo de puta”.

A esas expresiones se suma un episodio particularmente delicado que involucra al director de Ciudad Noticias. De acuerdo con lo denunciado por este medio, el intendente habría utilizado el término “violín” al dirigirse a él durante su ingreso al lugar, una expresión de extrema gravedad por la connotación que posee.

En este último caso existe, un registro audiovisual del insulto por parte del mandatario comunal que será tenido en cuenta ante cualquier situación que suceda, no solo para con la persona invilucrada, sino para con todo el cuerpo delibertaivo. El director de Ciudad Noticias decidió grabar su ingreso debido a antecedentes de enfrentamientos verbales con el propio intendente, quien en otras oportunidades ya lo habría increpado personalmente.

El contenido de esa grabación resulta fundamental para establecer con precisión lo ocurrido. Si se confirma la expresión denunciada, estaríamos frente a una agresión verbal inadmisible de la máxima autoridad municipal contra un trabajador de prensa.

Un intendente tiene todo el derecho de cuestionar una publicación, disentir con una investigación periodística o responder públicamente a las críticas. Lo que no puede pretender es que el periodismo renuncie a controlar al poder, ni reemplazar las respuestas institucionales por insultos personales.

La libertad de prensa no está condicionada a la simpatía que un gobernante pueda sentir por determinado medio. Mucho menos puede quedar sometida a la reacción personal de quien ocupa un cargo público.

Estos episodios adquieren una dimensión todavía mayor porque Nebot y su entorno sostienen que el intendente se encuentra en condiciones de continuar conduciendo el distrito. Precisamente por eso, sus comportamientos públicos y la manera en que responde a las situaciones de tensión política forman parte de una discusión legítima sobre el ejercicio del cargo.

Durante la sesión también se observaron, según el relato de quienes estuvieron presentes, momentos en los que el jefe comunal parecía cabecear o cerrar los ojos, alternados con otros en los que se mostraba exaltado. Es importante dejar algo claro: esas observaciones no permiten establecer conclusiones médicas ni determinar por sí mismas su capacidad para gobernar. Pero tampoco eliminan el derecho de la comunidad a exigir explicaciones institucionales sobre su desempeño.

En el marco de la investigación, Nebot tuvo la oportunidad de ejercer su defensa, presentar documentación y aportar los elementos que considerara necesarios para responder a los cuestionamientos sobre su actuación. Los eventuales informes profesionales vinculados con su recuperación deben ser tratados con las garantías de confidencialidad correspondientes, sin convertir su situación clínica en un espectáculo público.

El interrogante político es otro: ¿qué respuestas concretas ofrece el intendente frente a los cuestionamientos sobre su conducta, sus responsabilidades de gobierno y las situaciones denunciadas durante la sesión?

Según los testimonios recogidos, al finalizar la jornada también se habrían producido nuevos episodios de tensión cuando Nebot se cruzó con personas que anteriormente habían formado parte de su gobierno y les habría dirigido insultos al pasar.

De confirmarse, esas conductas no pueden considerarse simples anécdotas de una jornada políticamente intensa. Un intendente representa institucionalmente a todo un distrito, incluso a quienes no lo votaron, a quienes dejaron de acompañarlo y a quienes cuestionan su administración.

La responsabilidad del cargo exige templanza, capacidad de diálogo y respeto por quienes piensan diferente.

Y aquí aparece una contradicción política que el oficialismo deberá explicar. Durante días se acusó a los concejales de actuar contra la democracia. Se reclamó respeto por el resultado electoral y se presentó al intendente como víctima de una ofensiva política. Sin embargo, cuando llegó el momento de debatir dentro de las instituciones, las denuncias de hostigamiento, insultos e intimidaciones alcanzaron precisamente a quienes habían reclamado ese respeto.

La democracia no consiste solamente en ganar elecciones. También exige aceptar los mecanismos de control, respetar las decisiones institucionales y garantizar que ningún ciudadano, concejal, exfuncionario o periodista sea agredido por expresar una posición diferente.

El voto popular otorga legitimidad para gobernar, pero no concede inmunidad frente a las responsabilidades públicas ni habilita a descalificar personalmente a quienes ejercen el control democrático.

Tampoco la enfermedad puede convertirse en un argumento para impedir cualquier cuestionamiento. Una persona que atraviesa una adicción merece respeto, acompañamiento y oportunidades de recuperación. Eso es indiscutible. Pero cuando esa persona ocupa la Intendencia, también tiene obligaciones institucionales que deben ser examinadas dentro de los procedimientos previstos por la ley.

Una cosa no excluye a la otra.

El problema se agrava cuando desde el entorno político se exige una sensibilidad que, según las denuncias conocidas durante la jornada, no se habría demostrado hacia otras personas. El caso de Andrea Guardese y los insultos atribuidos a Leticia Iacovelli constituyen un ejemplo de esa contradicción que merece ser esclarecida.

No se puede reclamar humanidad para unos y tolerar agravios contra otros. No se puede invocar la democracia para defender un cargo y cuestionar la legitimidad de quienes tienen la obligación de controlar su ejercicio.

Y mucho menos puede aceptarse que las diferencias políticas deriven en situaciones que obliguen a una concejal a retirarse con acompañamiento policial.

El intendente y los funcionarios señalados tienen derecho a responder estas acusaciones y ofrecer sus explicaciones. Ese derecho es tan importante como la obligación periodística de investigar y exponer hechos de interés público.

Pero lo que no corresponde es minimizar las situaciones denunciadas ni reducirlas a simples discusiones entre adversarios políticos.

La pregunta de fondo es si Matías Nebot está ejerciendo la autoridad con la responsabilidad, el equilibrio y el respeto institucional que demanda la conducción de un municipio. No se trata de evaluar su dignidad como persona ni de formular conclusiones sobre su salud, sino de analizar su comportamiento como funcionario público.

El distrito de Saavedra no necesita dirigentes que conviertan las diferencias políticas en enfrentamientos personales. Necesita autoridades capaces de gobernar, responder a los cuestionamientos, aceptar los controles y garantizar una convivencia democrática basada en el respeto.

Porque quien ocupa el sillón de la Intendencia no solamente tiene el derecho de ejercer el mandato obtenido en las urnas. Tiene, fundamentalmente, la obligación de estar a la altura de esa responsabilidad.

Y después de una jornada atravesada por denuncias de insultos, intimidaciones y agresiones, la pregunta que queda abierta es tan incómoda como necesaria: ¿qué ejemplo institucional está dando el propio intendente y qué límites está dispuesto a establecer frente a las conductas de su entorno más cercano?