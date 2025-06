Nebot expone el faltazo del radicalismo y desarma la opereta sobre insumos en el hospital

(Por Ciudad Noticias): En medio de las acusaciones por supuesta falta de insumos en el Hospital Municipal de Pigüé y las salas médicas del distrito, el intendente Matías Nebot reunió a todos los bloques del Concejo Deliberante para verificar la situación. La ausencia del bloque radical dejó más preguntas que respuestas, mientras el resto confirmó que el sistema de salud está abastecido.

Durante los últimos días, distintos actores políticos —principalmente vinculados al bloque UCR-PRO— difundieron a través de redes sociales acusaciones sobre una supuesta crisis de insumos en el Hospital Municipal de Pigüé y en las salas de primeros auxilios de las localidades rurales.

Ante esta situación, el intendente Matías Nebot tomó la iniciativa y convocó a todos los bloques del Concejo Deliberante para constatar en persona la situación sanitaria y brindar transparencia a la comunidad.

Participaron de la recorrida los bloques Unidad Peronista, Unión, y Renovación y Fe, mientras que el bloque de la UCR-PRO se ausentó sin justificar su decisión, pese a haber sido formalmente invitado.

Durante el recorrido, se pudo verificar que los insumos están garantizados en todas las áreas y que, en caso de que algún paciente no reciba atención o materiales, debe comunicarse directamente con la dirección del hospital, el área de salud o el propio intendente.

Tras el faltazo radical, Nebot publicó un video institucional en el que dejó en claro:

“El único bloque que no se hizo presente fue el bloque del radicalismo, que claramente no tiene interés en ver cómo realmente están las cosas, porque si no lo haría. Nosotros seguimos trabajando con responsabilidad.”

El video fue ampliamente compartido por vecinos del distrito y generó repercusión inmediata, dejando en evidencia que el discurso de caos promovido por el radicalismo carece de sustento y que el municipio está dispuesto a abrir las puertas a todos los sectores que quieran dialogar con responsabilidad.