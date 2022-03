Nebot: “Estamos a dos semanas del aniversario de Goyena, y aún no hay un cronograma organizado”.

(Por Ciudad Noticias): El edil de Todos por Saavedra, se volvió a quejar por el mal funcionamiento de la Secretaría de Cultura del distrito de Saavedra y marcó un hecho que tiene que ver con la localidad de Goyena, ya que a dos semanas de cumplir un nuevo aniversario de su fundación, no hay un cronograma de actividades organizado.

Lo hizo en diálogo con el programa radial Punto de Referencia; “Me comuniqué con vecinos de instituciones y hay mucha preocupación porque es la primera vez en la historia de Goyena que estamos prácticamente a dos semanas de tener los festejos del pueblo y no hay un cronograma organizado, no hay un cronograma organizado y esto me lleva a hablar de la secretaria de cultura. Una secretaria que no tiene que ver con la persona que lo lleva adelante, tiene que ver con una crítica constructiva a nivel de gestión de esa área. Hay que tener en cuenta que Goyena se viene quejando que siempre termina siendo el último escalón, tenemos que ser respetuosos con las instituciones y ya desde la semana pasada tendría que haber habido un cronograma”, enfatizó Matías Nebot de Todos por Saavedra en la radio LA ZERO.-